Gewalt bei Protesten in Sudan - 2 Monate nach dem Putsch

no comment

Zehntausende Demonstrierende, die gegen die Militärregierung protestierten, sind am 25. Dezember mit Tränengasgranaten beschossen worden. Zuvor hatten die Behörden das Internet abgeschaltet. Nach dem Putsch vor zwei Monaten sind mindestens 48 Menschen getötet worden.

Die Menschenmenge zog bis vor die Tore des Präsidentenpalastes in Khartum, wo die Übergangsbehörden unter der Leitung von General Abdel Fattah al-Burhane ihren Sitz haben. Durch Schüsse der Polizei wurde der Protest aufgelöst.

Ein AFP-Reporter sah, wie verletzte Demonstranten abtransportiert wurden. Die pro-demokratische Ärztegewerkschaft, die seit 2018 Opfer der Repressionen erfasst, berichtete, dass die Sicherheitskräfte Tränengasgranaten sogar in Krankenhäuser geschossen haben.

Zu den heftigsten Zusammenstöße kam es an den Brücken zwischen Khartum und den Vororten.

Am frühen Morgen waren Internet und auchTelefonverbindungen unterbrochen. Die Regierenden in Khartum hatten am Freitag davor gewarnt, dass die Sicherheitskräfte "gegen diejenigen vorgehen werden, die gegen das Gesetz verstoßen und Chaos verursachen",.