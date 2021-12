Wieder ein Corona-Fall im "Kitzloch" in Ischgl in Österreich

In Österreich ist die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen Tagen und Wochen deutlich zurückgegangen. Doch die Nachricht, dass eine in der Bar "Kitzloch" in Ischgl beschäftigte Person mit Corona infiziert ist, lässt ungute Erinnerungen an den März 2020 aufkommen.

Der Kurier berichet, dass die Tiroler Gesundheitsbehörden alle eventuell betroffenen Personen dazu aufgerufen haben, sich testen zu lassen: "Personen, die im Zeitraum 23. bis 24. Dezember ebenfalls in der genannten Örtlichkeit waren, werden gebeten, vorsorglich einen PCR-Test durchzuführen. Zudem sollen diese Personen für 14 Tage auf ihren Gesundheitszustand achten und vorsorglich verstärkt Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen beachten wie Abstand halten, FFP2-Maske tragen und Menschenansammlungen meiden."

Im März 2020 wurden hunderte Covid-19-Erkrankungen in ganz Europa auf Ischgl und die Après-Ski-Bar "Kitzloch" zurückgeführt. Die juristische Aufarbeitung des Superspreader-Event dauert an.

Am Sonntag sind am Innsbrucker Flughafen 110 Einreisende aus Großbritannien abgewiesen worden. Sie hatten nicht nachweisen können, dass sie geboostert und negativ getestet waren. Die strengeren Regeln gelten für Einreisende aus Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark und Norwegen.

Ab diesem Montagabend gibt es in Österreich eine Sperrstunde ab 22 Uhr, um die befürchtete Omikron-Welle zum Jahresende einzudämmen. Bis Sonntag die Gastronomie bis 23 Uhr öffnen. Jetzt gilt die strengere Regel auch am Silvesterabend.