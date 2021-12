Fünf junge Männer knien mit verbundenen Augen und hören Segenssprüche auf Yoruba, einer Sprache, die vor mehr als vier Jahrhunderten von afrikanischen Sklaven mitgebracht wurde, um neue Mitglieder der Abakua-Gesellschaft zu werden, einer einzigartigen kubanischen Sekte.

Wirtschaftliche Not und die Covid-19-Pandemie veranlassen viele junge Kubaner, Zuflucht in der Religion zu suchen, so auch in diese Sekte, die vor fast 200 Jahren als Schutzbruderschaft unter Carabali-Sklaven entstand, die als Hafenarbeiter im Hafen von Havanna arbeiteten.

Die intime Zeremonie, zu der nur die Abakuas und ihre Gäste Zutritt haben, findet im Simpson-Viertel statt, das sich durch seine zahlreichen Tempel auszeichnet und sich im Westen der Stadt Matanzas befindet.

Mit einem Hahn in der Hand ist El Ireme oder "diablito" dafür zuständig, die Eingeweihten zu reinigen. Dieser Abakua, der ein imposantes Teufelsgewand trägt, streicht mit dem Vogel über den Körper der knienden Menschen, um das Böse zu vertreiben, bevor sie den heiligen Raum betreten, in dem die geheime Schwurzeremonie stattfindet.

Zusammen mit der kubanischen Santeria oder Regla de Ocha und der Palomonte oder Regla Conga ist der Abakuá-Kult eine der wichtigsten Religionen afrikanischen Ursprungs, die auf der Insel stark vertreten sind.

In demselben Geist wie vor 200 Jahren geht es darum, jedem Menschen, jedem Kind, jedem älteren Menschen zu helfen.