Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist weiter gestiegen.

Das Robert Koch-Institut gibt sie an diesem Dienstagmorgen mit 1.206 an - ein neuer Höchstwert. Am Montag hatte sie bei 1.176 gelegen, vor einer Woche bei 894.

Es wurden rund 162.600 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. 188 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung wurden den Gesundheitsämtern gemeldet. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Toten steigt damit auf 117.974.

Die Hospitalisierungs-Inzidenz wird derzeit mit 4,64 angegeben.