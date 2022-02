Frauen in der Kunst von Frauen: "Women and Change"

no comment

Die neue Ausstellung im ARKEN Museum of Modern Art am Stadtrand von Kopenhagen zeigt fast 120 Werke dänischer und internationaler Künstlerinnen – einige aus dem späten 19. Jahrhundert, andere erst aus dem vergangenen Jahr: Women and Change.

Dänemarks berühmteste Frau – Königin Margrethe II., die kürzlich ihr 50-jähriges Thronjubiläum feierte, nahm am 4. Februar 2022 an der Eröffnung der Ausstellung teil.

Die 82-jährige Monarchin erholt sich derzeit von leichten COVID-19-Symptomen und hat sich nach Angaben des Palastes isoliert.

Das Museum sagt, dass die Geschichte der Frauenbewegung um 1870 begann, die Kunstwelt zu prägen.

Bis zum 14. August geht die Ausstellung.