Spatenstich mit viel Pomp: Kim eröffnet Gewächshausbau bei Hamhung

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un nahm am Freitag an einer feierlichen Zeremonie zum Bau eines Gewächshauses in der Nähe von Hamhung teil. Mangelernährung und mangelnde Versorgung mit Gemüse ist in Nordkorea nicht nur im Winter ein Problem. Das Land hat wenig fruchtbares Ackerland, ist vom Klimawandel besonders betroffen und hat eine wenig mechanisierte Landwirtschaft. Das Land belegt Platz 96 von 116 Ländern im Welthunger-Index. Über 40 Prozent der Bevölkerung sind demnach unterernährt.