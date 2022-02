Mariupol: Ausharren in einer Turnhalle

In Mariupol in der Südostukraine haben sich die Menschen in einer Turnhalle vor den Kämpfen in Sicherheit gebracht. Anwohner:innen versuchen sie, mit Lebensmitteln und anderen notwendigen Gütern zu versorgen. Mit dem Fortschreiten der russischen Invasion werden Wasser, Essen und Benzin für Generatoren jedoch knapp. Viele erinnern sich noch an die kurzzeitige Belagerung der Stadt durch pro-russische Separatisten 2014.