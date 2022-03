Ab 14. März: Frankreich hebt fast alle Corona-Maßnahmen auf

Frankreich hebt ab dem 14. März einen Großteil der Corona-Maßnahmen auf. Die Maskenpflicht gilt dann nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und Gesundheitseinrichtungen. Der Impfnachweis muss in Restaurants, Museen, Fernverkehrszügen nicht mehr gezeigt werden. In Krankenhäusern oder Altenheimen braucht es weiter Impf- oder Testnachweise.

Bereits seit Montag ist die Maskenpflicht an den Orten aufgehoben, an denen ein Impfnachweis vorgezeigt werden muss, also in Kinos, Restaurants oder bei Konzerten.