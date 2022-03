Die russische Armee hat die Bombardierungen der Ukraine verstärkt. Die strategisch wichtige Hafenstadt Cherson am Schwarzen Meer im Süden ist jetzt unter russischer Kontrolle. Es ist die erste ukrainische Großstadt, die Russland eingenommen hat.

Die zweitgrößte Stadt Charkiw im Osten des Landes ist weiter umkämpft.

Nach ukrainischen Angaben sind seit Beginn der russischen Invasion etwa 2.000 Zivilisten ums Leben gekommen.

Am Donnerstagmorgen werden Detonationen aus Kiew gemeldet.

Die Menschen leben quasi permanent in den Schutzräumen. Hunderte Gebäude, auch Krankenhäuse und Kindergärten sind bereits zerstört. sogar auf einige Tage alten Satellitenaufnahmen sind die Zerstörungen zu sehen - zum Beispiel aus der Stadt Tschernihiw.

Blinken spricht von "brutalen Angriffen" Russlands

US-Außenminister Antony Blinken reist jetzt ins Baltikum und nach Moldau. Er sagte auf die Frage, ob Russland bewusst Zivilisten in der Ukraine angreife, es sei in der Vergangenheit Russlands Methode gewesen, absolut brutal vorzugehen, um die Bürger anderer Länder einzuschüchtern, und dazu gehörten wahllose Angriffe.

Putin von Folgen der Sanktionen überrascht?

Russlands Präsident Wladimir Putin traf Vertreter der Wirtschaft seines Landes, um die Auswirkungen der Sanktionen des Westens zu beraten. Internationale Beobachter meinen, die raschen Auswirkungen hätten den Kreml überrascht.

Beten für den Frieden

In der westukrainischen Stadt Lwiw (auch: Lemberg) sammelt die orthodoxe Kirche Spenden für die Menschen, die derzeit an der Front kämpfen. Die Gläubigen beten für den Frieden, während die Verhandlungen in Belarus fortgesetzt werden sollten.