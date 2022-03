Paralympics schließen Sportler und Sportlerinnen aus Russland und Belarus jetzt doch aus

Die Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus dürfen jetzt doch nicht bei den Paralympics in Peking in China antreten. Zuvor hatte es geheißen, sie dürften mitmachen, aber ihre Erfolge würden nicht im Medaillenspiegel notiert.

IPC-Präsident Andrew Parsons bezeichnete die betroffenen Athletinnen und Athleten als "Opfer der Handlungen ihrer Regierungen".

Die Winter-Paralympics beginnen an diesem Samstag, die Eröffnungsfeier findet am Freitag statt.

"Wir sind der festen Überzeugung, dass sich Sport und Politik nicht vermischen sollten", erklärte Paralympics-Chef Parsons in einer offiziellen Mitteilung.

"Der Krieg ist jedoch ohne eigenes Verschulden zu diesen Spielen gekommen, und hinter den Kulissen nehmen viele Regierungen Einfluss auf unsere geschätzte Veranstaltung.

"Die Gewährleistung der Sicherheit der Athleten ist für uns von größter Bedeutung, und die Situation in den Athletendörfern eskaliert und ist inzwischen unhaltbar geworden."

In Peking hätten 71 Sportlerinnen und Sportler aus Russland und 12 aus Weißrussland - plus Betreuer - bei den Paralympics an den Start gehen sollen.