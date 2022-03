New York Times-Journalist Brent Renaud (50) in der Ukraine getötet

Die New York Times hat den Tod des US-Journalisten und Filmemachers Brent Renaud im Kriegsgebiet in der Ukraine bestätigt. Der 50 Jahre alte Reporter war aber nicht für die New York Times vor Ort. Er hatte seit langen Jahren aus den Kriegsgebieten im Irak und in Afghanistan sowie über das Erdbeben in Haiti berichtet.

Brent Renaud wurde an diesem Sonntag in Irpin unweit der ukrainischen Hauptstadt Kiew getötet. Ein weiterer US-amerikanischer Journalist wurde offenbar durch Schüsse verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie ukrainische Behörden melden.

Irpin wurde an diesem Sonntag weiter von auf die Hauptstadt vorrückenden russischen Truppen angegriffen. Seit Tagen kamen auch fliehende Menschen dort ums Leben. Über humanitäre Korridore sollten eigentlich Hunderte Menschen aus Irpin evakuiert werden.

Der Deputy Managing Editor der US-Zeitung Cliff Levy schrieb auf Twitter: "Die New York Times hat mit großer Betroffenheit vom Tod des amerikanischen Journalisten Brent Renaud in der Ukraine erfahren. Brent war ein talentierter Fotograf und Filmemacher, aber er war nicht im Auftrag der @nytimes in der Ukraine."

Brent Renaud hatte zusammen mit seinem Bruder Craig zahlreiche - auch preisgekrönte - Dokumentarfilme und -serien auch für den Sender HBO erstellt u.a. über den Kampf um Mossul im Irak und Drogenkartelle in Lateinamerika. Ihre Serie "Off to War" handelt von Mitgliedern der Nationalgarde in Arkansas, die in den Krieg im Irak geschickt werden.