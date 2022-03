Mit Absperrgittern und Trennwänden aus Kunststoff werden in Schanghai ganze Straßenzüge abgeriegelt. In Läden kam es zu Hamsterkäufen. In der Stadt hat sich das Coronavirus wieder deutlich ausgebreitet. Die Behörden haben deswegen Maßnahmen ergriffen, die das Alltagsleben in manchen Bezirken wieder deutlich einschränken.