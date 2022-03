Fast ein Jahr nach dem Tod von Prinz Philip haben die britische Königsfamilie, viele weitere Vertreter:innen des europäischen Hochadels, Angehörige der britischen Regierung und viele Gäste bei einer Trauerfeier in der Westminster Abbey in London erneut Abschied genommen. Dabei sorgte nicht nur der Auftritt der 95-jährigen Königin Elizabeth II. für Aufsehen, sondern auch der ihres Sohnes Prinz Andrew. Die Queen ließ sich von ihm in die Kirche führen. Gegen den Herzog von York hatte es im Zuge des Skandals um den verstorbenen US-Milliardär und Sexualstraftäter Jeff Epstein Missbrauchsvorwürfe gegeben. Eine Klage wehrte er durch einen wohl millionenschweren Deal ab.

In der Westminster Abbey hatte Philip seine Elizabeth im Jahr 1947 geheiratet. Dort fand sechs Jahre später auch ihre Krönung statt. Philip habe sein Leben der Aufgabe gewidmet, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sagte David Connor, der Dekan von Windsor in seiner Ansprache zum Gedenken an den Duke of Edinburgh.