Seit Wochen stand die Stadt Irpin im Norden von Kiew unter russischem Beschuss. Menschen versuchten verzweifelt zu fliehen - auch dabei wurden viele beschossen und kamen um.

Jetzt haben die ukrainischen Streitkräfte die Stadt wieder unter ihrer Kontrolle. Aber der Bürgermeister geht davon aus, dass mindestens 200 Bewohnerinnen und Bewohner getötet wurden. Viele Gebäude sind zerstört - und in den Straßen lagen zahlreiche Tote, bevor die Einsatzkräfte sich an die Arbeit machten.

"Auf dem Höhepunkt der Feindseligkeiten, als es den ganzen Tag über Bombenangriffe gab, wurden die Menschen einfach in den Gärten oder in den Parks beerdigt. Ich denke, dass etwa 200 oder 300 Menschen leider gestorben sind", sagte Bürgermeister Oleksander Markuschin auf einer Pressekonferenz. Die Stadt, die zu den Vororten von Kiew gezählt wird, war seit Ende Februar in russischer Hand.

"Die Hälfte der Stadt ist zerstört", meinte Markuschin und erklärte, dass "sicher noch viele Menschen unter den Trümmern liegen. [...] Wir suchen noch in den Kellern". Er schätzte die Zahl der Menschen, die sich noch in der Stadt aufhalten, die vor dem Krieg 60.000 Einwohner zählte, auf "etwa 3.500". "Mindestens 50 Soldaten wurden getötet und etwa 100 verwundet", sagte der Bürgermeister.

Irpin sei "vollständig unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte", aber die Lage sei "weiterhin gefährlich". Der Bürgermeister forderte die Bewohner von Irpin, die in den letzten Tagen geflohen waren, auf, "vorerst nicht in die Stadt zurückzukehren". Er forderte: "Geben Sie uns Zeit", und sagte in ernstem Ton: "Innerhalb des nächsten Monats werden Sie nicht mehr nach Hause zurückkehren können".

Zwei Tage nach der Rückeroberung waren weiterhin Raketeneinschläge in der Nähe zu hören.