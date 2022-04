no comment

Am ersten Freitag des Fastenmonats Ramadan sind palästinensische Muslime zum Gebet in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zusammengekommen.

Die Anspannung in Israel ist wegen einer Serie von Attentaten durch israelische Araber und einen Palästinenser groß. Israels Regierung verkündete zunächst keine strengeren Auflagen für Palästinenser im besetzten Westjordanland. Allerdings berichteten ältere Palästinenser aus Dschenin, dass ihnen am Freitag der Zugang nach Jerusalem verwehrt wurde.