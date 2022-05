no comment

Es ist eine Demonstration zugunsten des tunesischen Präsidenten, die am Sonntag in Tunis stattfand. Mehrere hundert Befürworter von Kaïs Saïed versammelten sich, um ihre Unterstützung für den Mann zu zeigen, der im vergangenen Juli autoritär durchgriff. Aber für seine Sympathisanten wird sich das Land nur so erholen können.

Ein Demonstrant erklärt: "Bis heute haben wir nicht viel gesehen. Keine große politische Linie, aber wir hoffen, dass der Präsident Tunesien führen wird und dass es eine gute Regierungsführung wird. Und gute Regierungsführung bedeutet, die Schläger, Diebe, Menschenhändler, diejenigen zu verurteilen, die das tunesische Volk ausgehungert haben, diejenigen, die den Reichtum Tunesiens geplündert haben, die, die das tunesische Volk aggressiv gemacht haben."

Von Tunesien aus startete 2011 die erste Revolution des Arabischen Frühlings, doch heute ist dort die Demokratie durch die Entlassung des Ministerpräsidenten, die Suspendierung des Parlaments und die vollen Befugnisse des Präsidenten bedroht. Ein Verfassungsreferendum ist geplant und ein nationaler Dialog wurde eingeleitet, allerdings ohne die Parteien der Opposition.