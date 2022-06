no comment

Trainer aus New Jersey von der Gruppe "Crisis Response Canines" sind mit ihren Hunden nach Texas gekommen, um Familien zu helfen, die nach der Schießerei an einer Grundschule in der texanischen Stadt Uvalde, bei der 19 Kinder und zwei Lehrer ums Leben kamen, Trost suchten.

Mitbegründer der Gruppe, John Hunt: "Das Streicheln der Hunde bedeutet Ablenkung. Es erlaubt ihnen für ein paar Sekunden, sich zu entspannen und aufzuhören, über all die Dinge nachzudenken, vielleicht nur für einen Moment. Auch das lässt sie nicht vergessen. Aber es ist eigentlich fast eine Brücke zur nächsten Stufe der Genesung bei traumatisierten Menschen."