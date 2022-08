Nach dem Minirock-Skandal in Shorts: Letizias Mode auf Mallorca

Die spanische Königsfamilie macht traditionell Sommerurlaub auf Mallorca. Jetzt spazierte König Felipe mit seiner Frau Letizia und den Töchtern Leonor und Sofia durch die Innenstadt von Palma.

Aufsehen erregte dabei vor allem die Königin, weil sie Shorts trug.

Am Sonntag hatte die 49-jährige ehemalige Journalistin eine Debatte ausgelöst, weil sie - wie ihre Töchter - ein Kleid mit Minirock des spanischen Low-Cost-Labels Zara trug. Thronfolgerin Leonor (16) hatte ein blau gemustertes Kleid an, die ein Jahr jüngere Schwester Sofia erschien ganz in Weiß (und ein wenig bauchfrei), und Mama Letitzia hatte sich für ein rosa-weißes Modell entschieden.

Viele waren begeistert - auch die Schwiegermutter Königin Sofia zeigte sich gut gelaunt bei dem Abendessen - doch konservative Kreise äußerten Kritik. Bei über 45 Jahre alten Frauen müsse der Rock bis übers Knie reichen. Zuvor hatte Letizia diese ungeschriebene Regel meist eingehalten.

Letizias Antwort auf die Kritik am Minirock war dann aber ihr Auftritt an diesem Mittwoch in Shorts.

"Ja, ich kann das" - wie das "Yes, we can" von Barack Obama -, schien sie laut zu rufen.

Am 15. September feiert Letitzia Ortiz ihren 50. Geburtstag.