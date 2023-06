Inselklüngel? So wurde ein Brite Bürgermeister auf Mallorca

Von euronews

Der Kandidat der regionalistischen Partei Més per Mallorca ("Mehr für Mallorca"), Richard Thompson, ist zum neuen Bürgermeister von Sant Joan im Zentrum der Insel gewählt worden. Die Einwohner schwanken zwischen Zustimmung, Verwunderung und Schock.

Als die Einwohner der Gemeinde erfuhren, dass ihr neuer Bürgermeister Brite ist, erschraken sie. Die Reaktionen reichten von "Wirklich?" bis hin zu "Das ist lächerlich".

Richard Thompson, der ursprünglich aus West Sussex in Südengland stammt, ist seit weniger als einer Woche im Amt, nachdem er sich bei den Regionalwahlen Ende Mai gegen die spanischen Kandidaten durchgesetzt hatte.

Kandidat aus England setzte sich durch

Der 52-jährige britische Lehrer war vor neun Jahren nach Spanien gezogen. Er hatte sich verliebt und lebt seit seiner Heirat in der kleinen Stadt mit 2.000 Einwohnern.

Obwohl er nicht die spanische Staatsbürgerschaft besitzt, war Thompson vier Jahre lang Stadtrat und beschloss dann, für die regionalistische Partei Més per Mallorca zu kandidieren, was ihn zum ersten britischen Bürgermeister der Balearen machte.

"Ich denke, der erste Schock war eine ganz natürliche Reaktion. Wenn ich im Vereinigten Königreich wäre und jemand aus Spanien würde plötzlich ankündigen, dass er Bürgermeister werden will, würde ich auch denken: Wirklich?", so Thompson gegenüber Euronews.

"Aber wir haben anderen Dörfern auf Mallorca oder in Spanien gezeigt, dass man nicht in einem Ort geboren sein muss, um ein integriertes Mitglied der Gemeinschaft zu sein. Das ist ein großartiges Beispiel für Integration", fügt er hinzu.

Es ist nach 15.30 Uhr, als Euronews Thompson interviewt, und er sagt, dass er immer noch im Büro sei, obwohl alle nach Hause gegangen seien. Schließlich sei der Arbeitstag eigentlich vorbei.

"Es gibt noch eine Menge zu tun und zu lernen", fügt er hinzu. Der Brite gibt nicht auf und wird weiter versuchen, einigen skeptischen Einheimischen zu beweisen, dass er ein guter Bürgermeister für Sant Joan sein kann.

Einwohner erstaunt über Thompsons Wahlsieg

"Ich glaube, was sie am meisten schockiert hat, war die Tatsache, dass ein Engländer für eine regionalistische Partei kandidiert", sagt Toni Gallá, 53, Inhaber eines Beleuchtungsgeschäfts im Dorf.

"Wir sprechen über geschlossene Dörfer, einen Ort, der zu dem gehört, was wir 'tiefes Mallorca' nennen würden, da ist es logisch, dass man schockiert ist. Als Bürgermeister werden die Dinge für ihn komplizierter sein als für jeden Einheimischen im Dorf", fügt er hinzu.

Gallá sagt, dass Thompson zwar nicht sehr beliebt sei, aber er habe sich mit einem Team von Einheimischen umgeben, die im Dorf sehr bekannt seien. Sie hätten sein Madant mit voller Tatkraft unterstützt.

"In vier oder fünf Monaten werden wir in der Lage sein, sein Management zu beurteilen", so Gallá. Noch sei es aber zu früh dafür.

Bürgermeister gab früher Englischkurse

Antonio Karmany, 23 Jahre alt und gebürtig aus Sant Joan, stimmt dem zu. "Es stimmt, dass viele Leute denken, es sei lächerlich, einen britischen Bürgermeister zu haben, aber mich persönlich hat es nicht schockiert." Thompson sei schließtlich schon seit vielen Jahren im Dorf und habe die Stadt, auch mit seinen Englischkursen für Einheimische, wachsen lassen.

Von seinem Büro aus sagt Thompson, dass er sich geehrt fühle und seine größte Herausforderung nun darin bestehe, sein Katalanisch zu verbessern, da er in dieser Sprache verwalten und führen müsse.

"Ich habe die letzten Jahre damit verbracht, die Sprache zu lernen, um respektvoll zu sein", so der Bürgermeister.

Viele verschiedene Nationalitäten im Dorf

In dem kleinen Dorf leben bis zu zwanzig verschiedene Nationalitäten, und während des Wahlkampfs habe er das Gefühl gehabt, er könne etwas für sie tun.

"Ich habe mit einigen Menschen aus anderen Ländern gesprochen und sie sagten, dass sie stärker einbezogen werden möchten. Als jemand, der anderswo geboren wurde, kann ich verstehen, wie sie sich fühlen", sagt Thompson.

Zu der Verwunderung, die seine Bekanntgabe als Kandidat einer regionalistischen Partei ausgelöst hat, sagt der Bürgermeister, er habe vier Jahre lang in Schottland gelebt, so dass er sich der "Problematik gewissermaßen bewusst gewesen" sei.

Er fügt jedoch hinzu, dass ihn etwas anderes an der Kandidatur für die Partei gereizt habe:

"Ich bin ein Umweltschützer, deshalb ist das für mich sehr wichtig. Ich glaube, es waren die ökologischen Aspekte der Partei und die Tatsache, dass sie eine linke Partei ist, und obwohl ich eher der Mitte angehöre, würde ich, wenn man mich drängt, eher links sein. Das ist meine politische Philosophie".

Mit Teamwork ans Ziel

Seinen Sieg führt er auf das Team zurück, das er zusammenstellen konnte und das ihn während des Wahlkampfs unterstützt hat.

"Wir haben ein Team, das hinter den Kulissen arbeitet. Am Ende hatten wir etwa 30 Leute, die an der Kampagne beteiligt waren. Die anderen Parteien hatten nicht so viele Leute, die bereit waren zu helfen", sagt der Bürgermeister.

Wenn man die Sant Joaners, wie die Einwohner des Dorfes genannt werden, fragt, was der Schlüssel zu Thompsons Erfolg war, sind sie sich einig, dass es an der Teamarbeit gelegen haben muss.

"Er hatte die Strategie von langer Hand geplant, und das Team konnte sie den Leuten verkaufen. Die anderen Kandidaten waren neu, mit Ausnahme des vorherigen Bürgermeisters, der erneut kandidierte, aber die Einwohner beschlossen, gegen ihn zu stimmen, um seine Amtszeit abzustrafen", erklärt Gallá.

Nach Ansicht des Einwohners hat die Stadt in den letzten 30 Jahren immer wieder neue Kandidaten aufgestellt, so dass die Verwaltungen sehr ähnlich gearbeitet hätten. Er glaubt jedoch, dass Thompson mit seiner britischen Vision einen frischen Wind in die Gemeinde bringen werde.