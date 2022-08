Jerewan: Explosion sorgt für Chaos in Einkaufszentrum

In der armenischen Hauptstadt Jerewan sind durch eine Explosion in einem Einkaufszentrum, rund zwei Kilometer südlich des Zentrums, mindestens eine Person getötet und 35 weitere verletzt worden. Offenbar war ein Lager mit Feuerwerkskörpern in die Luft geflogen, zudem sei eine Gasleitung explodiert.

Durch die Heftigkeit der Detonation wurden mehrere Gebäude zerstört und beschädigt. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass sich weitere Menschen in den eingestürzten Häusern befinden. Rettungskräfte und Freiwillige suchten unter Hochdruck nach möglichen Opfern - in dichtem Rauch, während weiterhin Feuerwerkskörper knallten.

Auch Stunden später war das Feuer noch nicht gelöscht, über der Stadt war eine kilometerhohe Rauchwolke zu sehen. Asche und Staub bedeckten Fahrzeuge. Warum die Feuerwerkskörper explodiert waren, ist bislang unklar.