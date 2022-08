Thailand: 17 fast zeitgleiche Anschläge

Im Süden Thailands sind an 17 unterschiedlichen Orten Geschäfte und Tankstellen mit Spreng- und Brandsätzen angegriffen worden. Die Polizei geht davon, dass zwischen den fast zeitgleichen Überfällen eine Verbindung besteht.

Drei Menschen wurden verletzt. Der größte Sachschaden entstand an einer Tankstelle in Nong Chick. Die Armee wurde eingesetzt, um die Ermittlungen an den Tatorten zu sichern.

Thailands Süden ist Unruheregion

In Thailands Süden nahe der Grenze zu Malaysia sind Anschläge keine Seltenheit. Splittergruppen kämpfen seit fast 20 Jahren für die Unabhängigkeit der Regionen, in denen die Bevölkerung mehrheitlich muslimischen Glaubens ist. In diesem Jahr nahm die thailändische Regierung Friedensgespräche wieder auf, die 2013 abgebrochen worden waren.