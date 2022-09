Steht der Krieg in der Ukraine an einem Wendepunkt?

Die ukrainischen Streitkräfte haben die russischen Angreifer fast vollständig aus dem Gebiet Charkiw vertrieben. In den letzten Tagen wurden über 3000 Quadratkilometer besetztes Gebiet zurückerobert - das ist mehr als Russland bei allen Operationen seit April dieses Jahres eingenommen hat.

Werfen wir einen Blick auf die jüngsten Einschätzungen des amerikanischen Instituts für Kriegsforschung ISW. Hier die Karte mit den Fortschritten der Gegenoffensive seit 5. September:

Überblick über das Kriegsgeschehen im Osten der Ukraine Euronews

Auf der Karte können Sie sehen, wie die ukrainischen Streitkräfte die Gegner zurückdrängen. In einigen Gebieten haben sie bereits die Grenze zu Russland erreicht und russische Versorgungslinien unterbrochen, auf der Karte in Gelb.

Russland hat am Wochenende den Rückzug seiner Truppen aus den Städten Balaklija und Isjum bekannt gegeben – das Verteidigungsministerium in Moskau spricht von einer "Umgruppierung" der Streitkräfte zur Verstärkung der Operationen in Richtung Donezk.

Diese Aussage ähnelt laut ISW der falschen Begründung des Kremls für den Rückzug nach der Schlacht um Kiew im März.

Es handle sich nicht wie Moskau behauptet um einen kontrollierten Rückzug, sondern vielmehr um eine Flucht aus der Region um Charkiw, um einer Einkesselung durch ukrainische Streitkräfte zu entgehen, vor allem bei Isjum.

Russland habe zuvor seine nördliche Donbas-Achse geschwächt und Einheiten aus diesem Gebiet in den Süden verlegt, insbesondere nach Cherson, wo ukrainische Truppen ihre Gegenoffensive mit intensiven Kämpfen fortsetzen.

Umkämpfte Städte in der Region um Cherson Euronews

Laut britischem Verteidigungsministerium hat Russland im Süden nahe Cherson offenbar Schwierigkeiten, genügend Nachschub über den Fluss Dnipro an die Front zu bringen.

Übergänge über den Fluss würden inzwischen so oft von ukrainischen Langstreckenraketen getroffen, dass Russland keine Reparaturen an beschädigten Straßenbrücken vornehmen könne.