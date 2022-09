Von wegen "no sports" - beim Sport hat sich die Queen "königlich amüsiert"

Die Queen und der Sport: Schon als junge Lady hatte sie ein Faible für Pferderennen. Die 21-jährige Prinzessin Elisabeth verfolgte begeistert das prestigeträchtige Epsom Derby, das ein gewisser Pearl Diver gewann. Ob sie auch gewettet hat, ist nicht bekannt. Aber Pferderennen waren ihre große Leidenschaft.

Das „Royal Ascot“ wurde zum festen Bestandteil ihres Terminkalenders.

Lee Mottershead, Autor der "Racing Post" erinnert sich: „Die Königin war stark in den Pferderennsport involviert, als Züchterin und Besitzerin von Rennpferden und in einigen Fällen auch als Besitzerin von Rennbahnen. Die Ascot-Rennbahn gehört in Wirklichkeit der Krone. Aber letztlich war sie vor allem ein Rennsportfan. Sie liebte den Sport, und durch ihre Position war sie auch stark in ihn involviert.“

Auch beim Fußball stand die Queen nie im Abseits

Aber auch an kickenden Zweibeinern hatte her Majesty ihre Freude. 1968 traf sie im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro die Fußball-Legende Pélé. Der schrieb dieser Tage voller Bewunderung: "Ihre Taten haben Generationen geprägt. Dieses Vermächtnis wird für immer bleiben."

Zwei Jahre zuvor, am 30. Juli 1966, überreichte die Queen Kapitän Bobby Moore im Londoner Wembley-Stadion die Weltmeister-Trophäe – der einzige Titel der „Three Lions“ bisher, nach einem 4:2-Sieg gegen Deutschland. Zum legendären „Wembley-Tor“ – ob es eins war oder nicht – dazu hat sich ihre Majestät übrigens nie geäußert.