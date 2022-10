Wirtschaftsnobelpreis geht an Erforscher von Bankenkrisen, darunter Ex-Fed-Chef Bernanke

Der diesjährige Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht an den ehemaligen Chef der US-Notenbank, Ben Bernanke, und zwei weitere US-Ökonomen, Douglas Diamond und Philip Dybvig, "für die Erforschung von Banken und Finanzkrisen".

Der Preis wurde am Montag in der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben. In der Begründung hieß, die drei hätten mit ihren Erkenntnissen die Grundlagen zur modernen Bankenforschung gelegt.¨

Christofer Edling, Mitglieder der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, sagte: "Mit ihren Analysen haben sie praktische Werkzeuge geschaffen, um Risiken im Finanzsektor zu reduzieren und damit Finanzkrisen zu vermeiden, mit einem viel besseren Verständnis dessen, worauf Aufsichtsbehörden heute achten müssen."

Alle drei Preisträger waren "heimliche Anwärter"

Als US-Notenbankchef steuerte Ben Bernanke 2008 die USA durch die schwerste Wirtschaftskrise seit der Großen Depression der 1930er Jahre, genau jene Krise, die Bernanke selbst erforscht hatte.

Douglas Diamond und Philip Dybvig entwickelten ihre Theorie zur Bedeutung von Banken und deren Regulierung Anfang der 80er-Jahre. Sie gilt bis heute als eine der eine der am häufigsten zitierten wissenschaftlichen Arbeiten in Wirtschaft und Finanzen.

"Alle drei Preisträger waren heimliche Anwärter", kommentierte Professor Sascha Steffen, Vizepräsident Forschung an der Frankfurt School of Finance & Management, den mit umgerechnet knapp 915 000 Euro dotierten Preis für die Forscher. "Sie alle haben unser Verständnis von der Rolle von Banken und deren Risiken verändert und Wege aufgezeigt, wie sie reguliert werden müssen."