Antrittsbesuch in Kiew: Sunak verspricht 125 Flugabwehrgeschütze

Der britische Premierminister Rishi Sunak ist zu einem Überraschungsbesuch in Kiew eingetroffen und dort vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj empfangen worden.

Die britische Regierung kündigte währenddessen in London an, dass sie der Ukraine ein umfassendes neues Luftverteidigungspaket liefern will.

Sunak sagte unterdessen in Kiew: "Ich bin heute hier, um zu sagen, dass das Vereinigte Königreich weiterhin an Ihrer Seite stehen wird. Wir werden an Ihrer Seite stehen, bis die Ukraine den Frieden und die Sicherheit erlangt hat, die sie braucht und verdient, und dann werden wir Ihnen beim Wiederaufbau Ihres großartigen Landes zur Seite stehen."

Bereits Anfang November hatte London die LIeferung von 1000 Flugabwehrraketen angekündigt. Jetzt sollen 125 Flugabwehrgeschütze und Technologie für die Bekämpfung von Drohnen folgen.

Außerdem will die britische Regierung ihr Ausbildungsangebot an die Ukraine breiter fächern und Mediziner sowie Ingenieure der Armee in das Land entsenden. Mit Blick auf den Winterbeginn soll außerdem die humanitäre Hilfe für die Ukraine ausgeweitet werden. Geplant ist auch Unterstützung für den Wiederaufbau von Infrastruktur.

In Kiew legte Sunak außerdem Blumen an einem Denkmal für die Kriegstoten nieder und zündete eine Kerze an einem Denkmal für die Opfer der Holodomor-Hungersnot in der Ukraine an.