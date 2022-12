Die unbemannte Orion-Kapsel der NASA-Mondmission Artemis 1 ist zurück auf der Erde. Nach 26 Tagen im Weltall landete Orion am Sonntag planmäßig im Pazifik vor der Küste Mexikos. Laut NASA sei die Kapsel 1,4 Millionen Meilen druch den Weltall gereist, habe den Mond umflogen und wichtige Daten gesammelt. Die NASA sprach von einem “historischen Tag”

"Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand von uns eine so erfolgreiche Mission hätte vorstellen können. Aber wir hatten einen sehr erfolgreichen Flugtest", sagte Mike Sarafin, Manager der Artemis-1-Mission bei der NASA. "Wir haben jetzt ein grundlegendes System für den Transport in den Weltraum. Und obwohl wir noch nicht alle Daten ausgewertet haben, werden wir dies in den kommenden Tagen und Wochen tun, um die vorhandenen Spielräume vollständig zu verstehen und zu schätzen."

Mit der Artemis-Mission will die NASA es ermöglichen, bald wieder Menschen auf den Mond zu bringen, und langfristig auch zum Mars. Nach mehrmaligem Verschieben hob Orion am 16. November von Cape Canaveral im Bundestaat Florida endlich ab. Nun ist die Kapsel wieder auf der Erde und wird auf dem Landweg nach Florida zurückgebracht.

Nach den Plänen der Nasa könnte der erste bemannte Flug "Artemis 2" um den Mond herum in zwei Jahren stattfinden, dem soll ein weiterer Flug mit Astronauten inklusive Mondlandung "Artemis 3" folgen. Das nach der griechischen Göttin des Mondes benannte Programm "Artemis" sieht erstmals eine Frau und eine nicht-weiße Person auf dem Mond vor.