Irak: 1000 Jahre alte Handschriften haben Plünderungen überlebt

Die Handschriftensammlung des irakischen Nationalmuseums beherbergt eine riesige kulturelle Vielfalt, einige Manuskripte sind fast 1.000 Jahre alt. Es gibt Schriften auf Arabisch, Persisch, Türkisch, Hebräisch und Kurdisch. 47.000 wertvolle Texte werden hier gesichert, restauriert und digitalisiert. Erstaunlich überhaupt, dass die Sammlung überlebt hat in einem von jahrzehntelangen Konflikten gezeichneten Land, in dem Antiquitäten und kulturelles Erbe regelmäßig geplündert wurden.

Sie wurden sicher in einem Vorort von Bagdad aufbewahrt, während das Nationalmuseum in den Wirren nach der US-geführten Invasion 2003 geplündert wurde. Mitarbeiter und Anwohner verhinderten spätere Plünderungsversuche in dem "unterirdischen Bunker", in dem die Sammlung gelagert war.

Die Sammlung, die jetzt im Nationalmuseum in der Hauptstadt Bagdad untergebracht ist, umfasst Bücher, Pergamente und Kalligrafietafeln, von denen viele beschädigt sind.

"Erbe unseres Landes"

Einige Manuskripte stammen aus der frühen Abbasidenzeit, während einige Kalligraphietafeln aus dem siebten Jahrhundert in arabischer Kufi-Schrift auf Pergament geschrieben wurden, "noch bevor es Papier gab".

Die italienische Botschaft finanziert die Ausbildung von sieben irakischen Restauratoren um die kolossale Restaurierungsaufgabe zu erfüllen.

Dem Team stehen nur vier Scanner zur Verfügung, um das gesamte Archiv zu digitalisieren, wegen fehlender finanzieller Mittel können keine weiteren Spezialgeräte angeschafft oder mehr Mitarbeiter eingestellt werden.

Trotz dieser Hindernisse ist man optimistisch, bis zu 100 Werke pro Jahr restaurieren zu können.