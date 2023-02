Ukraines Präsident Selenskyj reist heute nach London

Es ist die zweite Auslandsreise des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor einem Jahr. Noch heute wird der Staatschef in London erwartet, bevor er an diesem Donnerstag am EU-Gipfel in Brüssel teilnehmen sollte. Ende Dezember 2022 war er in die USA geflogen.

Schon am Montag wurde bekannt, dass Wolodymyr Selenskyj - der seit Russlands Angriffskrieg gegen sein Land nur nach Washington gereist war und dort vor dem Kongress gesprochen hatte - in die belgische Hauptstadt reisen sollte.

Dass - anders als bei der USA-Reise - die Reise des Präsidenten nach Europa schon Tage zuvor angekündigt worden war, sorgte auch für Kritik. Denn seit Beginn des Krieges gibt es Todesdrohungen gegen den stets kämpferisch auftretenden ukrainischen Staatschef.

In den USA war Selenskyj begeistert empfangen worden. Die Vereinigten Staaten sind weltweit der größte Unterstützer der Ukraine - besonders was Waffenlieferungen an Kiew betrifft. An zweiter Stelle steht Großbritannien.

Am Dienstag war Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius in der Ukraine und wurde in Kiew auch von Präsidente Selenskyj empfangen.