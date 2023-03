Autorin Maria Kodama - Witwe von Jorge Luis Borges - mit 86 gestorben

Die argentinische Autorin Maria Kodama ist in Buenos Aires im Alter von 86 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben, wie ihre Familie der lokalen Presse mitteilte. Sie war die Witwe des berühmten argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges. Ihre Mutter hatte schweizerdeutsche, englische und spanische Wurzeln, ihr Vater war ein japanischer Chemiker.

Sie verwaltete den Nachlass von Jorge Luis Borges

Maria Kodama war Schriftstellerin und Übersetzerin, aber auch Mitarbeiterin und Nachlassverwalterin des Werks von Borges, der von Literaturkritikern als einer der größten Dichter seiner Zeit angesehen wurde.

Der berühmte Autor von "Fiktionen" war ebenfalls im Alter von 86 Jahren im Juni 1986 in Genf in der Schweiz gestorben, zwei Monate nachdem er Maria Kodama geheiratet hatte.

Ihre Leidenschaft für die Literatur war ungebrochen. Selbst als sie krank war, beendete sie ihr letztes Werk "La divisa punzo" (Der geteilte Punkt), in dem sie zusammen mit der Schriftstellerin Claudia Farias Gomez die Geschichte des umstrittenen argentinischen Staatsmannes Juan Manuel de Rosas aus dem 19. Jahrhundert nachzeichnet.

Gemeinsame Liebe zur englischen und isländischen Sprache

Ihre Beziehung zu Borges begann, als sie ihre gemeinsame Liebe zur englischen und zu altsächsischen Sprache sowie zum Isländischen entdeckten. Maria Kodama hatte auch in Argentinien Isländisch studiert.

Sie lernte Borges bereits kennen, als sie 16 Jahre alt war und Literatur studierte. Ihr Vater hatte sie mitgenommen, um sich einen Vortrag des Autors anzuhören.

"Ich vermisse Borges und die Art und Weise, wie wir Spaß hatten. Meine Freunde pflegten mir zu sagen: "Mit dem alten Mann aus den Labyrinthen (ein häufiges Bild in Borges' Werken) auszugehen, ist gruselig. Aber lernen Sie ihn kennen: Er ist eine urkomische Person und Labyrinthe faszinieren mich. Ich hatte eine gute Zeit mit ihm. Ich bin kein Masochist, er war ein sehr freundlicher Mensch", sagte sie bei einem Vortrag auf der Buchmesse in Guadalajara in Mexiko.

Ihre eigene Definition ihrer Beziehung war: "Ich hatte nie das Gefühl, dass der Mann mich beherrschte oder dass ich minderwertig war.

An die Zeit, als Borges jedes Jahr für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen wurde, erinnert sich Frau Kodama, dass "alle Leute ihn auf der Straße anhielten und sagten: +Ich hoffe, Sie gewinnen ihn. Der Preis wurde ihm aber nie verliehen.

Die unzertrennliche Gefährtin des Autors von "Fiktionen", "Das Sandbuch", "Der Aleph" und "Brodies Bericht" hatte 1988 die Jorge-Luis-Borges-Stiftung gegründet.