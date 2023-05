Erdogan muss wohl zum ersten Mal in die Stichwahl

Von Euronews

Recep Tayyip Erdogan muss sich nach 20 Jahren an der Macht voraussichtlich zum ersten Mal einer Stichwahl stellen.

Recep Tayyip Erdogan muss sich nach 20 Jahren an der Macht voraussichtlich zum ersten Mal einer Stichwahl stellen. Beim Stand von rund 95 Prozent der ausgezählten Wahlurnen im Inland und rund 37 Prozent im Ausland liege Erdogan bei 49,49 Prozent der Stimmen, sagte der Chef Wahlbehörde, Ahmet Yener, in Ankara am Montagmorgen.

Auch wenn Erdogan in zwei Wochen noch immer gewinnen kann - für den 69-Jährigen Erdogan ist das Ergebnis ein Rückschlag. Aber auch die Opposition bleibt unter den Erwartungen. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu kommt auf 44,79 Prozent. Beide verfehlen damit die absolute Mehrheit von 50 Prozent und müssen am 28. Mai in eine Stichwahl gehen.

Verzögerungen im Auszählungsverlauf

Laut Medienberichten zweifelt Erdogans AKP Ergebnisse in den städtischen Wahlbezirken an. Diese müssen deshalb neu ausgezählt werden, die Daten werden noch nicht an die Wahlkommission weitergeleitet.