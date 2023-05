Wahlkampf-Endspurt: Nea Dimokratia von Mitsotakis liegt vorn

Von Euronews mit dpa

Nicht weniger als Stabilität, Investitionen und Steuersenkungen versprach der amtierende Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bei seiner Abschlussrede in Athen, sollte er wiedergewählt werden.

Mitsotakis betonte bei der letzten Kundgebung in Athen, dass nur eine stabile und unabhängige Regierung Griechenland in die Zukunft führen könne: "Das Land braucht heute mehr denn je Sicherheit und Perspektive. Und das ist der Grund dafür, dass die einigende Kraft, die Griechenland vor vier Jahren nach vorne gebracht hat, jeden Tag wächst und stärker wird."

Tsipras rechtfertigt sich

Oppositionsführer Alexis Tsipras, Vorsitzender der SYRIZA-Partei, rief das Volk auf, die Regierung Mitsotakis abzusetzen und eine fortschrittliche Regierung der Zusammenarbeit zu wählen.

Er sagte auch, dass seine Regierung ehrlich und fair gewesen sei: "Wir haben das Geld des griechischen Volkes nicht verwaltet, um unser eigenes Vermögen zu machen. Aber wir haben mit Verantwortung und Ehrlichkeit jeden einzelnen Euro der griechischen Bürger verwaltet."

Tsipras regierte zwischen 2015 und 2019.

Die Nea Dimokratia liegt laut einer Umfrage mit rund 35 Prozent gut 7 Prozentpunkte vor SYRIZA.