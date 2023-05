Was ist ein Script-Kiddie?

Von euronews

In dieser neuen Folge von hacker : Hunter The kids geht es um junge Hacker ohne großes technisches Verständnis, die ihre Aktionen als Streich ansehen. Sind sie vielleicht die künftigen Experten für Cybersicherheit?

Jugendliche beschäftigen sich mit dem Hacken, weil es eine Herausforderung ist. Es macht Spaß. Junge Hacker sind in der Lage, mit Hilfe von Skripten von der Stange Schaden anzurichten, um IT-Netzwerke anzugreifen. Und je vernetzter unsere Umwelt, desto größer werden auch die Gefahren.

Script Kiddies - oder Skiddies - ist der Begriff, der von Internet-Sicherheitsexperten verwendet wird, um junge Hacker zu beschreiben, die fertige Programme verwenden, um Computernetzwerke anzugreifen.

Sie verfügen zwar nicht über die Fähigkeiten ihrer erfahreneren Kollegen, aber die Leichtigkeit, mit der sie Angriffe starten können, macht sie zu einer echten Bedrohung für die Internetsicherheit.

Fremde Konten übernehmen

"Jugendliche, die heute Hacker sind, haben im wahrsten Sinne des Wortes die Möglichkeit, unsere Welt zu verändern oder zu zerstören", sagt Alexander Urbelis, Anwalt für Cybersicherheit bei Crowell & Moring LLP. "Wir müssen sicherstellen, dass wir sie sowohl stärken als auch auf die richtige Art und Weise fördern."

"Er hat meine Telefonnummer in diesen Account eingegeben und konnte mein gesamtes WhatsApp-Konto übernehmen, mein komplettes WhatsApp-Konto." Skiddie

Ein Skiddy erklärt, anonym, wie er angefangen hat: "Mein Weg zum Hacken war ganz anders als der normale Weg, bei dem man mit Cheats experimentiert und dann mit dem Hacken anfängt. Ich war etwa 12 Jahre alt, eines Tages sagte ein Freund, mit dem ich online gechattet hatte: 'Ich habe ein wirklich interessantes kleines Programm gefunden, das ich ausprobieren möchte'. Er gab meine Telefonnummer in diesen Account ein und konnte mein ganzes WhatsApp-Konto übernehmen. Er konnte all meinen Freunden Nachrichten schreiben und dummes Zeug sagen. Es ist eine Technik, mit der man ein Konto, das einem nicht gehört, komplett übernehmen und kontrollieren kann. Ich fragte ihn: 'Wie hast du das geschafft?' Und er sagte, er könne es mir nicht sagen, es habe mit der Software zu tun, die er habe. Von diesem Tag an begann ich, mich für das Hacken zu interessieren."

Die Empathie-Lücke

Die Anziehungskraft des Hackens ist oft einfach der Wunsch, Spaß zu haben, sagt Dr. Kelli Dunlap, klinische Psychologin und Spieldesignerin: "Wenn Kinder sich auf das Hacken einlassen, gibt es eine gewisse Empathie-Lücke und den Wunsch, anders zu sein, sich abzugrenzen, andere zu unterhalten, auch sich selbst und Freunde, indem sie etwas Verbotenes oder Unerwartetes tun."

Der ehemalige Black-Hat-Hacker Ghost Exodus Hacker Hunter Screen Grab

Der ehemalige Black-Hat-Hacker Ghost Exodus demonstriert ein gebrauchsfertiges Programm zum Hacken, das leicht erhältlich ist: "Dieses Werkzeug ist völlig autonom. Es handelt sich im Grunde um ein Netzwerk-/Penetrationstest-Framework. Man kann es sich wie ein Schweizer Armeemesser vorstellen. Es kann öffentliche Dienste mit Gewalt aushebeln. Es erfordert nicht viele Benutzereingaben. Selbst wenn man nicht weiß, wie man diese Dinge selbst tun kann, kann man ein autonomes Skript verwenden, dass diese Dinge für einen ausführt Und das Endergebnis ist das, was man sich erhofft."

Leicht verdientes Geld

Skript-Kiddies werden durch wachsende Möglichkeiten motiviert, sagt Christian Funk, Leiter von GReAT Deutschland bei Kaspersky: "Skript-Kiddies haben in den vergangenen fünf oder sechs Jahren einen Aufschwung erlebt, und das liegt daran, dass die Cyberkriminalität immer ausgefeilter wird und es mehr Ransomware gibt. Und das ist eine einfache Möglichkeit für Leute, leichtes Geld zu verdienen."

Und die zunehmende Vernetzung unserer Umwelt macht uns noch verwundbarer, sagt Sicherheitsforscher Mike Jones: "Die Hacks sind jetzt umfassender, weil wir mehr vernetzte Technologie haben. Es gibt vernetzte Kühlschränke, Fischtanks, Heizungssysteme. Bevor es das Internet gab, hatten wir keine mit dem Internet verbundenen Klimaanlagen. Jetzt kann man ein ganzes Krankenhaus lahmlegen, wie wir es an der Ostküste mit Ransomware erlebt haben. Die Angriffe werden also immer schlimmer."

Sehen Sie sich diese Folge von hacker : HUNTER The kids im Video Player oben an.