Wie einig sind sich Olaf Scholz und Italiens Giorgia Meloni?

Von Euronews mit AFP, AP

In Rom hat Kanzler Olaf Scholz viel länger mit Regierungschefin Giorgia Meloni gesprochen als geplant.

Gleichzeitig mit der Einigung auf ein verschärftes Asylrecht in Brüssel hat Olaf Scholz in Rom die Zusammenarbeit mit Italien und seiner Amtskollegin Giorgia Meloni betont. Der sozialdemokratische Bundeskanzler unterhielt sich viel länger als geplant mit der Rechtsaußen-Regierungschefin.

Besonders bei der Unterstützung der Ukraine sahen die beiden viel Übereinstimmung.

Zusammenarbeit mit Italien

Auf der gemeinsamen Pressekonferenz in Rom erklärte Scholz: "Wer die Herausforderungen, die mit der Flucht Migration verbunden sind, bewältigen will, kann das in der Europäischen Union nur gemeinsam tun. Das ist der Grundsatz, den wir miteinander teilen. Alle versuche, die Probleme entweder bei jemandem anders zu lassen oder mit dem Finger auf andere zu zeigen, werden scheitern."

Beim Thema Nichtregierungsorganisation - wie in der Seenotrettung - und bei der Schuldenbegrenzung gibt es weiterhin einen deutlichen Abstand zwischen den beiden, schreibt allerdings "La Republlica".

Meloni will mit Von der Leyen nach Tunesien reisen

Die Parteichefin der rechtsnationalen "Fratelli d'Italia" fordert seit langem eine bessere Bekämpfung der Zuwanderung nach Europa und mehr Hilfen für Mittelmeeranrainerstaaten wie Italien.

Zusammen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem Regierungschef der Niederlande Mark Rutte will Meloni nach Tunesien reisen. Aus dem nordafrikanischen Land brechen derzeit besonders viele Menschen in Richtung Europa auf.