Türkische Zyprer attackieren UN-Friedenstruppe

In der UN-Pufferzone auf der Mittelmeerinsel Zypern eskaliert ein Streit um einen Straßenbau. Jetzt werden sogar Blauhelme angegriffen.

Auf Zypern sind UN-Blauhelme und ihre Fahrzeuge von türkische Zyprern angegriffen worden.

WERBUNG

Ein Video von dem Vorfall zeigt, wie mehrere Baufahrzeuge UN-Fahrzeuge und Stacheldraht beseite schieben und es zu Handgemengen zwischen türkisch-zyprischen Sicherheitsleuten und UN-Blauhelmen kommt.

Die Führung der UN-Friedenstruppe und die Europäische Union verurteilten den Vorfall.

Derartige Übergriffe seien inakzeptabel und stellten "ein schweres Verbrechen nach internationalem Recht dar, das mit der vollen Härte des Gesetzes geahndet wird", hieß es in einer entsprechenden Erklärung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern (UNFICYP).

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderte die türkisch-zyprische Seite auf, die Befugnisse der UN-Mission innerhalb der Pufferzone zu respektieren.

EU-Ratspräsident Charles Michel schrieb (auf Twitter), dass die Sicherheit der UN-Blauhelme und eine Deseskalation der Lage oberste Priorität habe.

Der Vorfall ereignete sich in der UN-Pufferzone zwischen Nord- und Südzypern in der Nähe von Pyla (türkisch: Pile). Dort soll eine Straße zwischen zwei türkisch-zyprischen Dörfern entstehen, die innerhalb der UN-Pufferzone verläuft. Daher muss eine Genehmigung der Republik Zypern und dem türkischen Teil der Insel vorliegen. Die UN-Friedenssoldaten wollten nicht genehmigte Bauarbeiten der türkischen Zyprer in diesem Gebiet blockieren.

Die Mittelmeerinsel Zypern ist nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention seit 1974 geteilt. Die Pufferzone zwischen den beiden Teilen der Insel wird von Blauhelm-Soldaten der Vereinten Nationen überwacht. Die Republik Zypern ist seit 2004 Mitglied der EU. Das EU-Recht und Regelwerk gelten, so lange es keine Lösung gibt, nur im Südteil der Inselrepublik.