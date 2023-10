Von Euronews mit dpa

Der Medizin-Nobelpreis geht auch nach Ungarn - an die MRNA-Pionierin Katalin Kariko.

Für ihre Forschungen zum Coronavirus werden Katalin Karikó and Drew Weissman mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Das hat das Karolinska-Institut in Stockholm an diesem Montag mitgeteilt.

Was die MRNA-Pionierin Kariko herausgefunden hat, legte die Grundlage zur Herstellung des BioNTech-Impfstoffs gegen Covid-19. Auch Drew Weissman machte durch seine Arbeit den weitweiten Erfolg der MRNA-Impfungen möglich.

Nach Medizin folgen Physik und Chemie

Der Nobelpreis für Medizin ist der erste, der in dieser entscheidenden Woche bekannt gegeben wurde.

Nach dem Nobelpreis für Medizin folgt am Dienstag der für Physik und am Mittwoch Chemie. Am Donnerstag wird der Literaturnobelpreis verkündet.

Am Freitag wird der diesjährige Friedensnobelpreisträger bekannt gegeben - das ist der einzige der Nobelpreise, der nicht in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo verkündet wird.