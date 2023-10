Von Euronews mit dpa, AP

Sie feierten, als von sie von allen Seiten angegriffen wurden: für die Gäste des Supernova-Festivals unweit vom Gaza-Streifen wurde der Besuch zum Albtraum.

Eltern und Verwandte von Gästen des Supernova-Festivals in Israel bangen um ihre Angehörigen. Der Veranstaltungsort, der sich unweit der Grenze zum Gazastreifen befand, ist am Samstagmorgen zum Schauplatz eines Gemetzels geworden.

Mindestens 260 Menschen wurden getötet, als Dutzende Bewaffnete das Feuer auf die Feiernden eröffneten. Mehrere Menschen wurden als Geiseln genommen und verschleppt.

Auf einer Pressekonferenz erzählen Eltern, wie sie verzweifelt versuchten, mit ihren Kindern in Kontakt zu bleiben.

"Ich hörte, dass sie arabisch sparchen. Ich sagte ihnen, dass sich sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden legen sollten, nebeneinander, und sich an den Händen halten sollten. Hört auf zu atmen, atmet nicht mehr. Es war nicht leicht, vielleicht 30 Minuten, die ich mit ihnen telefoniert habe", sagt ein Vater, dessen zwei Töchter auf dem Festival waren.

Ein Mutter erzählt unter Tränen: "Sie redete mit mir und sagte, 'Mama, hilf uns. Wir wissen nicht, was wir machen sollen.' Und ich habe mit ihr am Telefon gesprochen und ihr gesagt, dass wir sie lieben und dass alles in Ordnung ist. Dass wir einen Weg finden werden, sie rauszuholen, dass wir Leute schicken, und ich weiß, dass ich lüge, denn wir haben und hatten keine Antworten, keiner hatte sie."

Mehrere Menschen wurden als Geiseln genommen und verschleppt. Unterdessen bemühen sich die Behörden, die Vermissten zu lokalisieren.

