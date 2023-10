Von Euronews mit SPIEGEL, WJS

Die Familie einer jungen Deutschen, die ein Musik-Festival in Israel organisiert hatte, hat Shani Louk auf einem schrecklichen Video aus Gaza erkannt. Auch ein 26-jähriger Franzose ist seit dem Festival verschwunden.

Am Samstag machte ein schreckliches Video in den sozialen Medien die Runde. Darauf zu sehen war eine kaum bekleidete junge Frau auf der Ladefläche eines Pick-up. Sehr eng neben und teilweise auf ihr saßen bewaffnete Männer, die die junge Frau wie eine Trophäe feierten. Der Gesundheitszustand des Opfers war nicht klar.

An diesem Sonntag berichten der Reporter des Wall Street Journal (WSJ), DER SPIEGEL und BILD, dass ihre Familie die 22-jährige Deutsche Shani Louk auf dem Video erkannt haben.

Der Hilferuf der Mutter von Shani Louk

Die Mutter Ricarda Louk - die aus Baden-Württemberg kommt und offenbar mit ihrer Familie in Tel Aviv lebt - hat den Hilferuf veröffentlicht, nachdem ihre Tochter Shani Nicole Louk aus dem Süden von Israel verschleppt worden sei.

Sie sagt: "Man hat uns ein Video zugeschickt, wo ich eindeutig unsere Tochter erkennen konnte. Bewusstlos, im Auto mit den Palästinensern, wie sie den Gaza-Streifen abgefahren sind. Ich bitte um jede Hilfe, um alle Neuigkeiten."

Offenbar hat die Familie die junge Frau an ihren Tattoos auf den Beinen erkannt.

Laut dem SPIEGEL-Bericht haben die Kidnapper der Hamas die Kreditkarte der jungen Frau in Gaza benutzt.

Auch ein 26-jähriger Franzose wird vermisst

Wie der Abgeordnete für Auslandsfranzosen, zu dessen Wahlkreis Israel gehört, in den Medien erklärt, wird auch ein junger Franzose, der auf dem Festival in der Nähe des Gazastreifens war, vermisst. Die franko-israelische Familie des jungen Mannes lebt ebenfalls in Israel.

Der junge Franzose hat sich seit dem Musikfestival nicht mehr bei seiner Familie gemeldet.

Viele Geiselnahmen der Hamas in Israel

In israelischen Medien reagiert unter Tränen der Vater einer jungen Frau, die von militanten Palästinensern verschleppt wurde.

Journalistinnen und Journalisten teilen auch herzzerreißende Videos, auf denen israelische Familien zu sehen sind, die Hamas-Kämpfer als Geiseln genommen haben. Darauf zu sehen sind kleine Kinder nach dem Tod ihrer Geschwister.

Am Samstagabend hatte die Hamas behauptet, ihre Kämpfer hätten mehr als 50 israelische Geiseln in ihre Gewalt gebracht. Inzwischen hat Israel die Bewohner und Bewohnerinnen dazu aufgefordert, die Gebiete in der Nähe der Grenze zu Gaza zu evakuieren.

Auf Videos im Internet sind auch viele ausgebrannte Autos im Süden von Israel zu sehen nach dem Eindringen der Hamas.