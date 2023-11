Überlebende des Hamas-Terrors: "Wir kehren zurück"

Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Am 7. Oktober fielen Hamas-Terroristen in Israel ein. - Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Am 7. Oktober fielen Hamas-Terroristen in Israel ein. - Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Von Euronews

Obwohl sie am 7. Oktober Furchtbares erlebt haben, wollen sie zurück in ihr Kibbuz. In Ungarn erzählen sie vom schrecklichsten Tag ihres Lebens.