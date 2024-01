Lewis Joly/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

SYMBOLBILD: Eine Dassault Falcon 6X während der Paris Air Show in Le Bourget, 19. Juni 2023. Eine Dassault Falcon 10 stürzte offenbar in Afghanistan ab.

Von Christoph Debets

Ein russischer Privatjet ist offenbar in einem entlegenen Teil Afghanistans abgestürzt. Sechs Personen waren an Bord. Es gibt widersprüchliche Meldungen, ob das Flugzeug in Russland oder in Marokko registriert war. Die Dassault Falcon 10 war auf dem Weg von Indien nach Moskau.