Video: Nawalnys Mutter fordert von Putin die Herausgabe des Leichnams

Die Mutter von Alexei Nawalny hat ein Video veröffentlicht, in dem sie Putin dazu auffordert, den Leichnam ihres Sohnes zurückzugeben. Währenddessen wurden rund 400 Menschen in ganz Russland festgenommen, weil sie versuchten, mit Blumen an ihn zu gedenken.