Die EU-Außenminister haben sich in Brüssel versammelt, um über die Krise in Gaza und den Ukraine-Krieg zu sprechen. Nach dem Tod des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny planen sie neue Sanktionen gegen Russland.

EU will Ukraine und Russlands Opposition unterstützen

Er sagte: "Es ist fast zwei Jahre her, dass Putin diesen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, und es sieht nicht so aus, als ob er bereit wäre, ihn zu beenden, ganz im Gegenteil. Deshalb müssen wir an beiden Fronten, der politischen und der militärischen, die Ukraine weiterhin unterstützen und das russische Volk, das in Freiheit leben will. Und Nawalny unsere Ehrerbietung erweisen."

Borrell hat vorgeschlagen, das europäische Sanktionssystem für Menschenrechtsverletzungen nach Nawalny zu benennen.

Auf X, ehemals Twitter, schrieb er, dass er auch die Witwe von Nawalny, Julija Nawalnaja, in Brüssel empfangen wolle.

Am Freitag teilte die russische Gefängnisbehörde mit, dass Nawalny in der arktischen Strafkolonie gestorben sei, wo er eine 19-jährige Haftstrafe wegen Extremismus verbüßte. Seine im Ausland lebende Frau Julia Nawalnaja hatte geschworen, seinen Kampf gegen den Kreml fortzusetzen.