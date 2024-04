Von Euronews mit AP

"Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Albtraum in Vergessenheit gerät", warnte der UN-Chef.

WERBUNG

Deutschland hat humanitäre Hilfe im Wert von mehr als 240 Millionen Euro für den Sudan zugesagt.

Europäische Diplomaten und Hilfsorganisationen trafen sich in Paris, um am ersten Jahrestag eines Machtkampfes, der in einen Bürgerkrieg mündete, um finanzielle Unterstützung für das Land zu werben.

"Das erste, was wir tun müssen, ist sicherzustellen, dass der Sudan nicht vergessen wird", sagte der EU-Kommissar für Krisenmanagement Janez Lenarcic.

"Die Menschen, die sich in dieser Notlage befinden, sind fast völlig unsichtbar. Andere verheerende Krisen haben die Nachrichten aus aller Welt überholt... Der Sudan befindet sich in einem Zustand des Zusammenbruchs."

The country has turned into one of the worst humanitarian disasters ever on the African continent. Janez Lenarcic EU Commissioner for Crisis Management

Im Rahmen einer humanitären Kampagne der Vereinten Nationen sollen in diesem Jahr rund 2,7 Milliarden Dollar (2,5 Milliarden Euro) aufgebracht werden, um 24 Millionen Menschen im Sudan - fast die Hälfte der Bevölkerung - mit Nahrungsmitteln, medizinischer Versorgung und anderen Gütern zu versorgen.

Nach Angaben des Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten haben die Geldgeber bisher jedoch nur 145 Millionen Dollar (136 Millionen Euro) bereitgestellt, was etwa 5 % des Ziels entspricht.

"Ein Jahr ist seit dem Ausbruch des Konflikts im Sudan vergangen, der einen Katalog des Schreckens ausgelöst hat, einen Albtraum des Blutvergießens, bei dem über 14.000 Menschen getötet und 33.000 weitere verletzt wurden", sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres.

Refugees disembark from a truck transporting new arrivals to transit centre in South Sudan's Upper Nile state. Screenshot from UNHCR video fed to AP

Der Sudan geriet im April 2023 in einen Konflikt, als ein schwelender Machtkampf zwischen der Armee und der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces in der Hauptstadt Khartum und anderen Teilen des Landes in offene Kämpfe ausartete.

Nach Schätzungen der UNO leiden rund 37 % der Bevölkerung an Hunger.

Save the Children hat davor gewarnt, dass in den kommenden Monaten 230.000 Kinder, schwangere Frauen und Neugeborene an Unterernährung sterben könnten.

Fast neun Millionen Menschen waren gezwungen, aus ihren Häusern zu fliehen, entweder in sicherere Gebiete innerhalb des Sudan oder in Nachbarländer.