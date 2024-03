Der Weltsicherheitsrat hat eine britische Resolution angenommen, in der aus Anlaß des Beginns des muslimischen Fastenmonats ein sofortiger Waffenstillstand im Sudan gefordert wird.

Der UN-Sicherheitsrat hat die Kriegsparteien im Sudan aufgefordert, die Feindseligkeiten während des muslimischen Fastenmonats Ramadan einzustellen und Hilfe für 25 Millionen Menschen zu ermöglichen, die dringend Nahrungsmittel und andere Hilfe benötigen.

Der Ramadan wird voraussichtlich am Montag beginnen, abhängig von der Sichtung der Mondsichel.

Der 15-köpfige Rat stimmte mit überwältigender Mehrheit für die von Großbritannien entworfene Resolution, 14 Länder unterstützten ihn und nur Russland enthielt sich der Stimme.

Der Sudan stürzte im April ins Chaos, als seit langem schwelende Spannungen zwischen dem Militär unter der Führung von General Abdel Fattah Burhan und den von Mohammed Hamdan Dagalo kommandierten Paramilitärs der Rapid Support Forces in der Hauptstadt Khartum zu Straßenschlachten eskalierten.

Die Kämpfe breiteten sich auf andere Teile des Landes aus, insbesondere auf städtische Gebiete. In der Darfur-Region im Westen des Sudan nahmen sie eine brutale Form an: Die arabisch dominierten Rapid Support Forces überfielen schwarzafrikanische Zivilisten. Tausende Menschen wurden getötet.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte am Donnerstag beide Seiten auf, einen Waffenstillstand im Ramadan zu unterstützen, und warnte, dass der fast einjährige Konflikt die Einheit des Landes gefährde und „regionale Instabilität dramatischen Ausmaßes auslösen könnte“. Auch die Afrikanische Union befürwortete eine Einstellung der Kämpfe während des Ramadan.

Armeechef Burhan begrüßte den Appell des UN-Chefs. Allerdings gab das sudanesische Außenministerium am Freitag eine Erklärung heraus, in der er eine Reihe von Bedingungen für einen Waffenstillstands auflistete. Die Rapid Support Forces haben nicht reagiert.

In der UN-Resolution wird „große Besorgnis über die sich ausbreitende Gewalt und die katastrophale und sich verschlechternde humanitäre Lage zum Ausdruck gebracht, einschließlich der akuten Ernährungsunsicherheit in Krisengebieten oder in noch schlimmerem Ausmaß, insbesondere in Darfur.“

Der stellvertretende britische UN-Botschafter James Kariuki forderte die sudanesischen Streitkräfte und die Rapid Support Forces auf, „diesem gemeinsamen internationalen Aufruf zum Frieden Folge zu leisten und die Waffen zum Schweigen zu bringen“.

Der Sicherheitsrat forderte die Kriegsparteien auf, „durch Dialog eine nachhaltige Lösung des Konflikts anzustreben“, und Kariuki forderte beide Seiten auf, sich für die Wiederherstellung des Friedens einzusetzen.

Russlands stellvertretende UN-Botschafterin Anna Evstigneeva warf dem Sicherheitsrat „doppelte Standards“ vor – er fordere einen Waffenstillstand im Sudan und verzögere die Verabschiedung einer Resolution, die einen Waffenstillstand im Krieg in Gaza fordere.

Evstigneeva betonte, die meisten Elemente der Resolution vom Freitag seien bereits umgesetzt und betonte, dass die Beendigung der Gewalt nicht nur das Ziel des Sicherheitsrats sein sollte, „sondern vor allem das Ziel des sudanesischen Volkes selbst“. Dennoch habe Russland beschlossen, die Resolution durchzulassen, „weil es um das Leben des sudanesischen Volkes geht, das im ganzen Land unter den Folgen des Konflikts leidet“, sagte sie.

Nach Angaben des UN-Büros für humanitäre Hilfe wurden 8,3 Millionen Menschen durch Kämpfe zwischen der Regierung und paramilitärischen Kräften gewaltsam vertrieben, die Hälfte der 51 Millionen Einwohner des Landes benötigt Hilfe und 70 bis 80 % der Gesundheitseinrichtungen funktionieren nicht.

Der UN-Chef für humanitäre Hilfe, Martin Griffiths, sagte, wenn beide Seiten einen Waffenstillstand im Ramadan einhalten würden könne er versichern, „dass wir die Hilfe häufen und neu positionieren, Institutionen reparieren, Kinder in Sicherheit bringen und so weiter.“

Die Zahl der Sudanesen, die hungern und „ernährungsunsicher“ sind, sei seit letztem Jahr aufgrund des Konflikts um 10 Millionen gestiegen, sagte Griffiths und warnte vor einer Hungersnot aufgrund des „Desinteresses“ des Rests der Welt am Sudankonflikt.

Griffiths sagte am Freitag einer Gruppe von Reportern, dass er bisher erfolglos persönlich versucht habe, die rivalisierenden Kommandeure persönlich oder virtuell zusammenzubringen, um sich über den Zugang für humanitäre Hilfe und Hilfskräfte zu einigen.

„Was wir brauchen, ist ein politischer Prozess“, sagte er und betonte, dass die Instabilität im Sudan aufgrund seiner strategischen Lage Auswirkungen über seine Grenzen hinaus habe.

Die Auswirkungen seien im benachbarten Tschad zu beobachten, wo über 550.000 sudanesische Flüchtlinge - hauptsächlich aus dem benachbarten Darfur -aufgenommen werden, sowie in der Zentralafrikanischen Republik und nach Westen bis in die Sahelzone, sagte Griffiths. Darüber hinaus grenzt der Sudan an das Rote Meer, wo jemenitische Huthi-Rebellen Schiffe angreifen, um einen Waffenstillstand im Israel-Hamas-Krieg in Gaza herbeizuführen.

Griffiths sagte, dass der humanitäre Hilfsappell der Vereinten Nationen für den Sudan in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr nur zu 4 % finanziert sei, und forderte die Geber auf, dringend zu reagieren.

Er begrüßte die Ankündigung Frankreichs im vergangenen Monat, Mitte April ein Ministertreffen abzuhalten, um Sudan und seinen Nachbarn bei der Bewältigung der humanitären Folgen des Konflikts zu helfen.

Generalsekretär Guterres verwies am Donnerstag in seiner Ansprache vor dem Sicherheitsrat auf erneute Offensiven und wachsende Ängste vor einer weiteren Ausweitung der Feindseligkeiten im Ostsudan, auf Forderungen nach Bewaffnung von Zivilisten in verschiedenen Staaten und auf den Eintritt bewaffneter Gruppen in die Kämpfe in West-Darfur und Südkordofan.

Das sudanesische Außenministerium legte am Freitag Bedingungen für einen Waffenstillstand vor und erklärte, die RSF solle sich aus allen Provinzen zurückziehen, die sie seit Ausbruch des Konflikts unter ihre Kontrolle gebracht habe, alles „geplünderte“ öffentliche und private Eigentum zurückgeben und Menschenrechtsverletzungen, einschließlich „Gräueltaten“, ihrer Kämpfer stoppen.

Das Ministerium machte die Rapid Support Forces für den anhaltenden Konflikt verantwortlich und sagte: „Wir sind sicher, dass die Terrormiliz, die letztes Jahr im Ramadan einen Krieg gegen den Staat und das Volk begonnen hat, keine moralischen, religiösen oder nationalen Verpflichtungen hat, die sie dazu zwingen würden, die Unverletzlichkeit des heiligen Monats zu respektieren.“

Vor zwei Jahrzehnten wurde die riesige Region West-Darfur im Sudan zum Synonym für Völkermord und Kriegsverbrechen, insbesondere durch die berüchtigten arabischen Janjaweed-Milizen gegen Bevölkerungsgruppen, die sich als Zentral- oder Ostafrikaner identifizieren.

Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, sagte Ende Januar, es gebe Grund zu der Annahme, dass beide Seiten im aktuellen Konflikt möglicherweise Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord in Darfur begehen.