Russlands Kriegswaffe: Sexuelle Gewalt gegen ukrainische Männer und Jungen

Männer, die über die gesamte Ukraine verstreut sind, helfen sich gegenseitig, sich von sexuellen Traumata zu erholen, die ihnen von russischen Truppen zugefügt wurden. Dies sind einige ihrer Geschichten.

Warnung: In dieser Geschichte geht es um sexuelle Gewalt.

Oleksiy Siwak sucht Trost im Gespräch.

Bevor Russland 2022 in die Ukraine einmarschierte, verbrachte der 40-Jährige fast die Hälfte seines Lebens als Matrose auf Schiffen der internationalen Handels- und Passagierflotten.

17 Jahre lang war er von seiner vom Meer umspülten Stadt Cherson aus unterwegs, um sicherzustellen, dass die Schiffe in gutem Zustand waren.

Die Invasion setzte meiner Arbeit und meiner Karriere ein Ende. Oleksiy Siwak Matrose

"Aber die Invasion setzte meiner Arbeit und meiner Karriere ein Ende", so Siwak gegenüber Euronews.

2022 marschierte Russland in die Region Cherson ein

Als Moskau in sein Nachbarland einmarschierte, stürmten russische Panzer und Soldaten im Februar 2022 die Hauptstadt der gleichnamigen ukrainischen Region Cherson und besetzten das Zentrum sechs Monate lang.

Sobald sie die Kontrolle übernommen hatten, errichteten sie ihre eigenen Einrichtungen in der Hoffnung, eine Marionetten-Volksrepublik Cherson im Stil des Donbass zu schaffen - einschließlich eines Gefangenenlagers, das helfen sollte, jeden Anschein einer Rebellion zu unterdrücken.

Ich wurde physisch und psychisch gefoltert. Oleksiy Siwak Matrose

Siwak sagt, er sei zwei dieser sechs Monate lang von russischen Soldaten illegal festgehalten und gefoltert worden. "Ich wurde physisch und psychisch gefoltert, einschließlich sexuellen Missbrauchs", sagt er. Im November 2022 eroberte Kiew die Stadt wieder zurück, und Siwak wurde freigelassen.

"Während der Befreiung von Cherson flohen unsere Angreifer aus der Stadt", erinnert sich Siwak. "Ich hatte mehr Glück als die anderen, denn in dem Auto, in dem die Gefangenen von den Russen (anderswohin) transportiert wurden, war nicht genug Platz für mich, und ich wurde einfach freigelassen, ohne Dokumente, aber ich konnte trotzdem nach Hause zurückkehren."

Dies war nur der Anfang von Siwaks Reise. "Alles begann in der Gefangenschaft", sagt er.

UN: Mehr als die Hälfte der ukrainischen Opfer sexueller Gewalt sind Männer

Ein überwältigende Anzahl an Beweise deutet darauf hin, dass Russland in den letzten zwei Jahren sexuelle Gewalt - wie Vergewaltigung, Genitalverstümmelung, erzwungene Entkleidung und andere Foltermethoden - gegen Männer und Jungen in der Ukraine als Waffe eingesetzt hat. Nach internationalem Recht handelt es sich dabei um Kriegsverbrechen.

Der jüngste Bericht des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen über konfliktbedingte sexuelle Gewalt besagt, dass das Untersuchungsgremium 263 Fälle dokumentiert hat, die von russischen Streitkräften, Strafverfolgungsbehörden und Strafvollzugsdiensten an Zivilisten und Kriegsgefangenen in der Ukraine seit der umfassenden Invasion im Jahr 2022 begangen wurden. Mehr als die Hälfte dieser Opfer sind männlich (163), 83 sind weiblich. 10 sind minderjährige Mädchen und zwei sind Jungen.

Menschen stehen während einer Kundgebung gegen die russische Besatzung in Cherson vor russischen Truppen auf der Straße, 14. März 2022. AP Photo/Olexandr Chornyi

Ein früherer Bericht der Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch hat bestätigt, dass Russland sexuelle Gewalt gegen Männer angewandt hat, und stellt fest, dass die Moskauer Behörden in Regionen wie Cherson spezielle Haftanstalten gebaut haben, die für Gefangenschaft, Verhöre, Hinrichtungen und Folter genutzt werden.

In einem Folgebericht des UN-Menschenrechtsbüros OHCHR - seiner wichtigsten Untersuchungsinstanz - wurde festgestellt, dass diese Verbrechen in der Regel mit schweren Schlägen, Würgen, Ersticken, Aufschlitzen, Schüssen in die Nähe des Kopfes des Opfers und vorsätzlicher Tötung einhergingen.

Die meisten dieser OHCHR-Berichte enthalten erschütternde Geschichten. In einem Bericht erzählte ein ukrainischer Gefangener, ein russischer Beamter habe versucht, ihn während eines Verhörs mit einem PVC-Rohr zu vergewaltigen. In einem anderen Bericht heißt es, russische Beamte hätten ihn gezwungen, sich auszuziehen, ihm Elektroschocks an den Hoden verpasst und gedroht, ihn mit einem Polizeiknüppel zu vergewaltigen.

In den Monaten, in denen Siwak inhaftiert war, waren die Gespräche mit seinen Zellengenossen das Einzige, was ihm half, die Tage zu überstehen. Sie wurden zu Psychologen und Vertrauten des anderen. "Ihre Witze, ihr Mitgefühl, ihre freundlichen Worte und sogar ein Blick waren unsere einzigen Rettungsanker", sagt er.

Die Gegenwart erträglich und die Zukunft glücklich machen

Siwak schätzt, dass "Tausende" ukrainischer Männer mit den Narben der von den Russen verübten sexuellen Gewalt leben.

Weitere 37.000 Ukrainer, darunter zivile Bürger, sowohl Erwachsene als auch Kinder, sind nach Angaben von Siwak noch immer nicht identifiziert und werden wahrscheinlich in russischen Gefängnissen festgehalten.

Aus diesem Grund gründete er vor etwa einem Jahr Alumni: eine Organisation, die Männern Unterstützung bei psychischen Problemen bietet, einschließlich regelmäßiger persönlicher Treffen, Workshops und - bald - Online-Diensten. Das Ziel ist es, für andere Überlebende da zu sein und einen Raum für offene Gespräche zu schaffen.

Siwak betont jedoch, dass Alumni nicht die Absicht hat, Menschen zu "behandeln". "Wir helfen den Menschen, einen neuen Weg in ihrem Leben zu finden. Nicht indem wir auslöschen, was ihnen passiert ist, sondern indem wir diese Erfahrung akzeptieren und berücksichtigen", sagt er.

Ukrainische Kinder spielen an einem verlassenen Kontrollpunkt in Cherson, 23. November 2022. AP Photo/Bernat Armangue

Alumni soll ein Ort sein, an dem die Überlebenden das Geschehene anerkennen und lernen, damit zu leben, erklärt Siwak - eine gewaltige Herausforderung, die den Rest ihres Lebens bestimmen wird.

"Wir tun das alles für uns selbst, für unsere Brüder und vor allem für diejenigen, die im Moment gefangen gehalten und gefoltert werden", sagt Siwak. Er fügt hinzu: "Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber jeder von uns bemüht sich, sein Bestes zu tun, um die Gegenwart erträglicher und die Zukunft für all diejenigen, die gefoltert wurden und werden, glücklicher zu machen."

Nach dieser Art von Trauma bleiben bei den Überlebenden oft vielfältige Verletzungen zurück, wie körperliche Erkrankungen und psychische Störungen wie zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörung.

UN-Generalsekretär António Guterres sagte im Juni, die Auswirkungen von konfliktbedingter sexueller Gewalt seien dauerhaft und schädlich und "zerstören das soziale Gefüge von Gemeinschaften".

Alkohol, um den Schmerz zu betäuben

Oleksandr Reshetow hat sein ganzes Leben in Cherson verbracht - und er liebt es. Der 34-Jährige erzählt Euronews, dass er in der ukrainischen "Heldenstadt" seine erste Liebe und alle seine besten Freunde kennengelernt hat.

Vor dem Krieg besaß er ein Möbelgeschäft, genoss es, Antiquitäten zu sammeln und Blumen für seine Familie. "Diese Stadt bedeutet mir so viel", sagt er.

Seit dem russischen Angriffskrieg ist sein Leben nicht mehr wiederzuerkennen. "Mein Leben nach dem Krieg hat sich so sehr verändert", sagt er. "Durch den Krieg weiß ich zu schätzen, was ich habe."

Die russischen Streitkräfte fügten Reschetow sexuelle Gewalt zu. Nach dem Trauma trank er Alkohol, um den Schmerz zu betäuben.

Ein ukrainischer Soldat inspiziert einen beschädigten russischen Panzer in dem kürzlich zurückeroberten Dorf Tschornobaiwka bei Cherson, 15. November 2022. AP Photo/Efrem Lukatsky

Er besuchte ein Treffen in der Stadt Mykolaiw, um zu versuchen, den Kreislauf zu durchbrechen. Er habe sich sofort unterstützt gefühlt, sagt er. "Ich wurde nicht wie ein Opfer behandelt, sondern wie ein bester Freund. Ich fühlte mich unter meinesgleichen", sagt Reshetow.

"Obwohl jeder anders war, hatten wir nur eines gemeinsam: Wir haben uns gegenseitig unsere Gefühle mitgeteilt."

Als Folge des Beitritts zum Alumni-Netzwerk reduzierte Reshetov seinen Alkoholkonsum und verbrachte mehr Zeit mit seiner Familie. Dann wurde er Alumni-Mentor, weil er anderen helfen wollte, nachdem er erfolgreich an sich selbst gearbeitet hatte.

"Ich habe gemerkt, dass ich nicht der Einzige bin und dass es viele Leute gibt, die das Gleiche durchgemacht haben wie ich, einschließlich des CRSV, und jetzt sind wir zusammen", sagt er.

Gewalt zur "Entmannung einer Bevölkerung"

Charu Hogg ist Gründer und Leiter des All Survivors Project - einer Einrichtung, die sich mit der Erforschung von Männern und Jungen beschäftigt, die sexuelle Gewalt während eines Konflikts oder einer Vertreibung überlebt haben.

Seit der Gründung der Organisation im Jahr 2016 haben Hogg und ihr Forschungsteam mit Überlebenden aus Afghanistan, Kolumbien und der Zentralafrikanischen Republik gesprochen. Aber nach dem, was Hogg gesehen hat, ist "die Ukraine das einzige Land auf der Welt, in dem so viele Missbrauchsfälle dokumentiert sind", sagte sie gegenüber Euronews.

Der Grund, warum sich ihre Organisation ausschließlich auf männliche Überlebende konzentriert - und nicht auf Frauen, die 95 Prozent der von den Vereinten Nationen dokumentierten Überlebenden dieser Verbrechen ausmachen - ist, dass diese zu wenig erforscht sind.

"Wir sind die einzige Organisation, die einzige globale Organisation, die sich mit sexueller Gewalt gegen Männer und Jungen in den Bereichen Zugang zu Hilfe, Gerechtigkeit und Prävention befasst", sagte sie.

Eine wichtige Zusammenarbeit

Das All Survivors Project arbeitet seit kurzem mit Alumni zusammen, um die Hindernisse zu verstehen, die männlichen Opfern den Zugang zur medizinischen Versorgung erschweren. Im Laufe des nächsten Jahres, so Hogg, wird die Organisation Alumni-Mitglieder zu ihren Erfahrungen befragen, um die Herausforderungen besser zu verstehen, mit denen sie konfrontiert sind, wenn sie Fälle dokumentieren und Informationen an die nationale Staatsanwaltschaft weitergeben.

Ziel ist es, den Männern zu helfen und die offizielle Strategie der Ukraine bei der Untersuchung dieser Verbrechen zu verbessern.

Ein Porträt des russischen Präsidenten Wladimir Putin liegt in der Nähe des örtlichen Gefängnisses in Cherson auf dem Boden, 16. November 2022. AP Photo/Efrem Lukatsky

Hogg, ein ehemaliger Ermittler von Human Rights Watch, ist sich bewusst, dass staatlich sanktionierte Gewalt für den Einzelnen schädlich ist. Sie ist auch für den nationalen Geist schädlich.

"Dass die Russische Föderation dies scheinbar ungestraft praktiziert, deutet darauf hin, dass dies eine Möglichkeit ist, die Bevölkerung zu zwingen, zu kontrollieren, zu erniedrigen und zu entmannen", sagt sie.

Nicht alle männlichen Überlebenden sexueller Gewalt sind bereit, über ihre Erfahrungen zu sprechen

Sie ist sich bewusst, dass es schwierig sein wird, diese Männer zu befragen, da die Ukraine ein Land im Krieg ist, das durch Angriffe auf seine Infrastruktur verwüstet wurde. "Das beeinträchtigt die Kommunikationsfähigkeit der Menschen, weil es kein Wi-Fi gibt", sagt sie. Es ist auch nicht einfach, männliche Überlebende zu finden, die bereit sind, über das zu sprechen, was ihnen widerfahren ist, denn "das sind Themen, die sehr schwierig anzusprechen sind".

Das übergeordnete Ziel ist es, Russland zur Rechenschaft zu ziehen - etwas, das viele internationale Regierungsstellen seit dem ersten Auftauchen der Vorwürfe versucht haben. Vor zwei Jahren stellte der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin aus.

Der Kreml reagierte auf diese Anschuldigungen und bezeichnete sie als "empörend" und "inakzeptabel". Den Beweis für das Gegenteil hat er jedoch nicht erbracht.

Wir haben nicht aufgehört zu reden

Siwak sagt, er sei aus russischer Gefangenschaft befreit worden, als ukrainische Soldaten seine Stadt zurückeroberten.

Seiner Meinung nach spielt die internationale Gemeinschaft eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung konfliktbedingter sexueller Gewalt, indem sie die Ukraine in ihrem Kampf zur Selbstverteidigung unterstützt und Sanktionen verhängt. "Um solche Verbrechen zu verhindern, muss es eine angemessene Bestrafung geben", sagt er.

Die internationale Gemeinschaft kann auch in Programme investieren, die den Überlebenden helfen, sich zu rehabilitieren, zu reintegrieren und wieder in die Gesellschaft einzugliedern", sagt er.

Sexuelle Traumata führen zur sozialer Isolation

Siwak ist sich bewusst, dass er und seine Alumni-Kollegen auch außerhalb des Krieges in der Ukraine mit dem Zusammenbruch von Familien, sozialer Isolation und psychischen Störungen infolge dieser Art von sexuellem Trauma zu kämpfen haben.

Aus diesem Grund engagiert sich Alumni weiterhin für Menschen, die mit den Narben dieser Art von Gewalt leben, und sucht das Gespräch mit ihnen. Ihnen das Gefühl zu geben, dass sie gehört werden und zu denen gehören, die sie verstehen, weil sie die gleichen Erfahrungen gemacht haben, ist die Grundüberzeugung der Organisation.

"Im Englischen bedeutet (Alumni) ein Absolvent oder ein ehemaliger Student ohne Abschluss, aber gleichzeitig bedeutet es manchmal auch ehemalige Gefangene", sagt er.

"Als wir uns einmal mit einer Gruppe ehemaliger Zellengenossen auf der Straße trafen, kam ein Gespräch in Gang, und jemand nannte unser Treffen ein Wiedersehen. Als wir entlassen wurden, hörten wir nicht auf zu reden."

Wenn diese Geschichte bei Ihnen Fragen aufwirft und Sie sich in Europa befinden, wenden Sie sich an einen länder- und geschlechtsspezifischen Unterstützungsdienst, um Hilfe zu erhalten.