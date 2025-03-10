Berichte über Spezialeinheiten, die durch eine 1,4 Meter breite, ungenutzte Gasleitung krochen, um ukrainische Truppen in Sudzha in der Region Kursk anzugreifen, klangen zunächst nach Gerüchten. Nun hat der ukrainische Generalstab bestätigt, dass der Vorfall wirklich passiert ist.

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Der kühne Plan ist Teil des russischen Versuchs, Teile einer Grenzprovinz zurückzuerobern, die Kyjiw in einer Offensive eingenommen hatte.

Laut den Telegram-Postings eines ukrainischstämmigen, kremlfreundlichen Bloggers sind russische Soldaten etwa 15 Kilometer weit in die Pipeline eingedrungen, über die Moskau bis vor kurzem Gas nach Europa geliefert hat. Einige russische Truppen hätten mehrere Tage in der Pipeline verbracht, bevor sie ukrainische Einheiten in der Nähe der Stadt Sudzha von hinten angriffen, so der Blogger Juri Podoljaka.

Die Stadt hatte vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 etwa 5.000 Einwohner und beherbergt wichtige Gastransfer- und Messstationen entlang der Pipeline, die einst eine wichtige Ader für russische Erdgasexporte durch ukrainisches Gebiet war.

Ein anderer Kriegsblogger, der den Decknamen Two Majors verwendet, berichtete, dass heftige Kämpfe um Sudzha im Gange seien und dass es den russischen Streitkräften gelungen sei, durch eine Gaspipeline in die Stadt einzudringen. Russische Telegram-Kanäle zeigten Fotos von angeblichen Spezialkräften, die Gasmasken trugen und sich scheinbar im Inneren einer großen Leitung bewegten.

Der ukrainische Generalstab bestätigte, dass russische "Sabotage- und Angriffsgruppen" die Pipeline benutzt hatten, um außerhalb von Sudzha Fuß zu fassen. In einem Telegramm-Post hieß es, die russischen Truppen seien "rechtzeitig entdeckt" worden. Die Ukraine habe mit Raketen und Artillerie geantwortet.

"Zurzeit werden russische Spezialeinheiten entdeckt, blockiert und zerstört. Die Verluste des Feindes in Sudzha sind sehr hoch", teilte der Generalstab mit.

FILE - Gas pumping station is viewed at Sudzha, Russia, Jan. 11, 2009. (AP Photo/Sergei Chuzavkov, File) AP Photo

Im August hatte die Ukraine eine gewagte grenzüberschreitende Offensive in Kursk gestartet, die den größten Angriff auf russisches Gebiet seit dem Zweiten Weltkrieg darstellte. Innerhalb weniger Tage eroberten ukrainische Einheiten 1.000 Quadratkilometer Territorium, darunter die strategisch wichtige Grenzstadt Sudzha, und nahmen Hunderte von russischen Kriegsgefangenen.

Nach Angaben Kyjiws zielte die Operation darauf ab, ein Druckmittel für künftige Friedensgespräche zu erhalten und Russland dazu zu zwingen, seine Truppen von einer Offensive in der Ostukraine abzuziehen.

Monate nach dem ukrainischen Gebietsgewinnen sind die Soldaten in Kursk jedoch müde von den unerbittlichen Angriffen der mehr als 50 000 feindlichen Soldaten, darunter auch einige aus dem mit Russland verbündeten Nordkorea. Zehntausende ukrainischer Soldaten laufen Gefahr, eingekesselt zu werden, wie die Karten des Schlachtfelds zeigen.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass seine Truppen das Dorf Lebedewka, etwa 12 Kilometer nordwestlich von Sudscha, eingenommen und mehreren ukrainischen Einheiten in und nahe der Stadt Niederlagen zugefügt hatten. Wann genau diese Zusammenstöße stattfanden, wurde nicht mitgeteilt. Die Ukraine äußerte sich nicht unmittelbar zu den Behauptungen des russischen Ministeriums.

Frankreich kündigt neues Hilfspaket für die Ukraine an

Unterdessen erklärte der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu, dass Frankreich die Gewinne aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten zur Finanzierung eines zusätzlichen Waffenpakets für die Ukraine im Wert von 195 Millionen Euro verwenden wird. Es ist die jüngste in einer Reihe von militärischen Hilfslieferungen, die über den Mechanismus finanziert wurde.

In einem Interview mit der Zeitung "La Tribune Dimanche" sagte Lecornu, dass Paris neue Militärhilfen im Wert von 155-mm-Artilleriegranaten und Gleitbomben für Mirage-2000-Kampfflugzeuge liefern wird.

Der Sprecher des russischen Parlaments, Wjatscheslaw Wolodin, reagierte verärgert. In einer Erklärung des Pressedienstes der Staatsduma wird Wolodin mit den Worten zitiert, dass Paris "für seine Handlungen geradestehen" und schließlich die von Wolodin als "gestohlen" bezeichneten Mittel zurückgeben müsse.

Ukrainische Drohnen sollen auf russische Ölinfrastruktur zielen

Russische Funktionäre und Telegram-Kanäle berichteten, dass ukrainische Drohnen Öl-Infrastruktur in Süd- und Zentralrussland ins Visier genommen haben. Eine Drohne traf ein Öllager in Tscheboksary, einer russischen Stadt an der Wolga, etwa 1.000 Kilometer von der Grenze entfernt. Das berichtete der örtliche Gouverneur. Nach Angaben von Oleg Nikolajew wurde niemand verletzt, das Depot musste aber wieder aufgebaut werden.

Auf russischen Telegram-Kanälen zirkulierten Aufnahmen, die offenbar einen Brand innerhalb oder in der Nähe einer der größten russischen Ölraffinerien in der südlichen Stadt Rjasan zeigten. Shot, ein Nachrichtensender auf Telegram, zitierte Anwohner, die sagten, sie hätten mehrere nächtliche Explosionen in der Nähe der Raffinerie gehört. Der örtliche Gouverneur Pavel Malkov sagte, ukrainische Drohnen seien in der Nähe abgeschossen worden. Er erklärte, es habe keine Opfer oder Schäden gegeben.

Von ukrainischer Seite äußerte man sich nicht unmittelbar zu den beiden Vorfällen.