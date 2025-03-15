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NASA und SpaceX starten Rückholmission für gestrandete US-Astronauten

Eine SpaceX Falcon 9-Rakete mit einer vierköpfigen Besatzung an Bord des Raumschiffs Crew Dragon hebt vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. 14. März 2025
Eine SpaceX Falcon 9-Rakete mit einer vierköpfigen Besatzung an Bord des Raumschiffs Crew Dragon hebt vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. 14. März 2025 Copyright  John Raoux/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Copyright John Raoux/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Von Christoph Debets mit AP
Zuerst veröffentlicht am
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Die US-Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams kamen im Juni für einen achttägigen Aufenthalt auf der ISS an.

Die Ablösung für die beiden auf der Internationalen Raumstation festsitzenden US-Astronauten ist auf dem Weg zur ISS. Die Crew-10 von Space-X startete mit den US-Astronautinnen Anne McClain und Nichole Ayers sowie dem japanischen Astronauten Takuya Onishi und dem russischen Kosmonauten Kirill Peskow vom Weltraumbahnhof Cape Canerval. Sie soll am frühen Sonntagmrogen MEZ automatisch an der Raumstation andocken. Wegen Problemen mit der Hydraulik war der ursprünglich für Mittwoch vorgesehene Start verschoben worden.

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Die seit neun Monaten auf der ISS-festsitzenden US-Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams sollen in einigen Tagen mit der Crew-9 zur Erde zurückkehren.

Wegen Problemen mit ihrem Starliner-Raumschiff von Boeing, ließ die NASA die Kapsel leer zur Erde zurückkehren, die beiden Testpiloten saßen auf der ISS fest.

Kosmonaut Kirill Peskov, NASA-Astronautinnen Nichole Ayers und Anne McClain und JAXA-Astronaut Takuya Onishi auf dem Weg zur Startrampe. Cape Carnaveral, 14. März 2025
Kosmonaut Kirill Peskov, NASA-Astronautinnen Nichole Ayers und Anne McClain und JAXA-Astronaut Takuya Onishi auf dem Weg zur Startrampe. Cape Carnaveral, 14. März 2025 John Raoux/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Die neue Crew, die jetzt zur ISS unterwegs ist, besteht ausschließlich aus Piloten. Anne McClain und Nichole Ayers sind Piloten der US-Luftwaffe, Takuya Onishi aus Japan und Kirill Peskov aus Russland haben für zivile Fluggeselschften gearbeitet. Sie werden die nächsten sechs Monate auf der Raumstation verbringen.

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