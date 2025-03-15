NASA und SpaceX starten Rückholmission für gestrandete US-Astronauten

Die US-Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams kamen im Juni für einen achttägigen Aufenthalt auf der ISS an.
Die Ablösung für die beiden auf der Internationalen Raumstation festsitzenden US-Astronauten ist auf dem Weg zur ISS. Die Crew-10 von Space-X startete mit den US-Astronautinnen Anne McClain und Nichole Ayers sowie dem japanischen Astronauten Takuya Onishi und dem russischen Kosmonauten Kirill Peskow vom Weltraumbahnhof Cape Canerval. Sie soll am frühen Sonntagmrogen MEZ automatisch an der Raumstation andocken. Wegen Problemen mit der Hydraulik war der ursprünglich für Mittwoch vorgesehene Start verschoben worden.
Die seit neun Monaten auf der ISS-festsitzenden US-Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams sollen in einigen Tagen mit der Crew-9 zur Erde zurückkehren.
Wegen Problemen mit ihrem Starliner-Raumschiff von Boeing, ließ die NASA die Kapsel leer zur Erde zurückkehren, die beiden Testpiloten saßen auf der ISS fest.
Die neue Crew, die jetzt zur ISS unterwegs ist, besteht ausschließlich aus Piloten. Anne McClain und Nichole Ayers sind Piloten der US-Luftwaffe, Takuya Onishi aus Japan und Kirill Peskov aus Russland haben für zivile Fluggeselschften gearbeitet. Sie werden die nächsten sechs Monate auf der Raumstation verbringen.