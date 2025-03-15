Stromausfall in Kuba: Millionen im Dunkeln

Ein Defekt in einem Umspannwerk lässt Kubas Stromversorgung zusammenbrechen. Millionen Kubaner saßen im Dunkeln.
Wegen eines massiven Stromausfalls saßen Millionen von Kubanern im Dunkeln. 42 Prozent der Haushalte waren ohne Strom. Eine Störung in einem Umspannwerk am Stadtrand von Havanna führte nach Regierungsangaben zu einem “deutlichen Rückgang” der Stromerzeugung in Westkuba. Dadurch sei das Stromnetz zusammengebrochen. Stromausfälle sind in Kuba an der Tagesordnung. Sie werden in erster Linie durch Brennstoffmangel und eine veraltete Infrastruktur verursacht.