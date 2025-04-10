Eine US-amerikanisch-russische Doppelbürgerin, die in Russland wegen Hochverrats inhaftiert ist, wurde im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen und ist nun auf dem Weg zurück in die USA, wie Marco Rubio mitteilte.
Eine US-amerikanisch-russische Doppelbürgerin, die in Russland wegen Hochverrats inhaftiert ist, wurde am Donnerstag im Rahmen eines Gefangenenaustauschs mit Washington freigelassen, wie US-Außenminister Marco Rubio mitteilte.
Ksenia Karelina, die in den Medien auch als Ksenia Khavana bezeichnet wird, befindet sich "in einem Flugzeug zurück in die Vereinigten Staaten", so Rubio in einem Beitrag auf X.
Sie wurde im Februar 2024 in der Ural-Stadt Jekaterinburg verhaftet und wegen einer Spende von rund 47 Euro an eine Wohltätigkeitsorganisation zur Unterstützung der Ukraine verurteilt.
Die US-Behörden haben den Fall gegen sie als "absolut lächerlich" bezeichnet.
Berichten zufolge wurde sie gegen Arthur Petrow ausgetauscht, einen deutsch-russischen Staatsbürger, der 2023 in Zypern wegen des Vorwurfs des Exports von Mikrochips festgenommen wurde.
Karelina, eine ehemalige Balletttänzerin, hatte Berichten zufolge die US-Staatsbürgerschaft erhalten, nachdem sie einen Amerikaner geheiratet hatte und nach Los Angeles gezogen war. Sie wurde verhaftet, als sie letztes Jahr nach Russland zurückkehrte, um ihre Familie zu besuchen.
Diese Geschichte entwickelt sich, unsere Journalisten arbeiten an weiteren Aktualisierungen.