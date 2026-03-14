Anschlag auf jüdische Schule in Amsterdam - keine Verletzten

Bei einer Explosion an einer jüdischen Schule in Amsterdam ist in der Nacht zum Samstag die Außenwand beschädigt worden. Polizei und Feuerwehr waren schnell vor Ort, und es wurden keine Verletzten gemeldet.

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Die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema nannte den Vorfall einen "feigen Akt der Aggression gegen die jüdische Gemeinde".

"Ich verstehe die Angst und die Wut der jüdischen Gemeinde Amsterdams", sagte Halsema und fügte hinzu, dass "sie zunehmend mit Antisemitismus konfrontiert werden, und das ist inakzeptabel."

Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten bezeichnete den Angriff als "schrecklich" und sagte: "In den Niederlanden darf es keinen Platz für Antisemitismus geben."

Die Polizei teilte mit, dass sie über Videoaufnahmen verfügt, die zeigen, wie eine Person den Sprengsatz platziert, und fügte hinzu, dass eine Untersuchung eingeleitet worden sei.

Vorfall folgt auf andere Angriffe auf jüdische Einrichtungen

Die Sicherheitsvorkehrungen in Synagogen und jüdischen Einrichtungen in den Niederlanden waren bereits nach einem Brandanschlag auf eine Synagoge im Zentrum von Rotterdam in der Nacht zum Freitag verschärft worden.

Die Polizei nahm am Freitag vier junge Männer fest, die im Verdacht stehen, vor einer Synagoge in Rotterdam eine Explosion ausgelöst zu haben, die einen kurzen Brand und Schäden am Gebäude verursachte.

Nach der Explosion überwachte die Polizei vorsorglich weitere Synagogen und hielt in der Nähe eines anderen Gebäudes ein Fahrzeug an, das von einer Person gesteuert wurde, auf die die Beschreibung eines der Verdächtigen passt.

"Es ist noch nicht klar, ob die Verdächtigen vorhatten, einen Sprengsatz zu zünden oder auch eine andere Synagoge in Brand zu setzen", so die Polizei in einer Erklärung.

Zwei Männer waren 19 Jahre alt, einer 18 und der vierte 17 Jahre alt, sagte die Polizei, ohne ein Motiv zu nennen.

Die Behörden erklärten, sie leiteten eine "groß angelegte Untersuchung dieses ernsten Vorfalls" ein und riefen Zeugen auf, sich zu melden.

Am Freitag kursierte in den sozialen Medien ein unbestätigtes Video, das eine Explosion in der Nähe eines Gebäudes zeigt, das der angegriffenen Synagoge ähnelt, und das die Polizei nach eigenen Angaben im Rahmen ihrer Ermittlungen prüft.

Am Montag erschütterte eine Explosion vor Sonnenaufgang eine Synagoge in der belgischen Stadt Lüttich und verursachte Schäden, aber keine Verletzten.

Der Anschlag wurde von belgischen Politikern und Vertretern der Europäischen Union scharf verurteilt. Die belgischen Behörden erklärten, sie analysierten ein möglicherweise dschihadistisches Video, das sich zu dem Anschlag bekannte.

Am Donnerstag rammte ein unbekannter Angreifer sein Auto in eine Synagoge am Stadtrand von Detroit, Michigan, und löste einen Brand aus. Das Sicherheitspersonal eröffnete das Feuer auf den Angreifer, der bei dem Angriff getötet wurde.