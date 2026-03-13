In einem zunehmend instabilen internationalen Szenario, in dem die Länder immer weniger auf Luftangriffe, Drohnen, Hyperschallraketen und hybride Bedrohungen vorbereitet sind, reagiert Leonardo - ein italienisches multinationales Unternehmen der Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsindustrie - mit seiner Entwicklung Michelangelo Dome.

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Dabei handelt es sich um eine Multidomänen-Plattform, die firmeneigene Technologien in den Bereichen Luft, Land, See, Weltraum und Cyberspace integriert und dabei künstliche Intelligenz, Hochleistungsrechner und Datenfusion nutzt. Der Michelangelo Dome ist kein einzelnes Produkt, sondern eine modulare und offene Architektur, die eine dynamische Schutzkuppel schafft, die so konzipiert ist, dass sie selbst auf NATO-Ebene interoperabel und kooperativ ist.

Bei der Vorstellung des Industrieplans 2026-2030 am Donnerstag in Rom zog der Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer von Leonardo, Roberto Cingolani, eine Bilanz des Projekts. Er erklärte, dass nach dem Abschluss der Vorarbeiten im Jahr 2025 und der Vollbeschäftigung der Gruppe im Laufe dieses Jahres einige Komponenten des Systems bis Ende 2026 zur Erprobung in einem operationellen Kontext in die Ukraine geschickt werden sollen.

Cingolani wies darauf hin, dass aus Gründen der Vertraulichkeit keine weiteren Einzelheiten zu den Tests genannt werden können.

"Der Kontext ist dramatisch", sagte er, "es gibt jetzt weit mehr als 60 Konflikte in der Welt, und das ist leider für alle sichtbar. Die Nachfrage nach Verteidigungssystemen ist enorm, wie die jüngsten Entwicklungen im Iran und am Golf zeigen, vor allem für die Luftverteidigung, von Raketen bis hin zu Drohnenschwärmen".

Es handelt sich um einen Trend, der in der Ukraine entstanden ist, weil es ihn vorher nicht gab, und deshalb geht es auch darum, sehr schnell auf Technologien zu reagieren, die seit vielen Jahren nicht mehr entwickelt wurden. Roberto Cingolani Vorstandsvorsitzender und CEO von Leonardo

Nach Aussage des CEO sind deshalb neue Innovation nötig, die nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Entwicklung einen industriellen Aufwand erfordern, da die erforderlichen Lösungen noch nicht vorhanden sind und erst entwickelt werden müssen. "Es werden also große Anstrengungen sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Produktionskapazität unternommen".

Kein Luftschild ist wirklich undurchdringlich

Michelangelo Dome ermöglicht das Abfangen, Verfolgen und Neutralisieren neu auftretender Bedrohungen über das gesamte Spektrum von Operationen, von Hyperschallraketen und Drohnenschwärmen bis hin zu Cyberangriffen und komplexeren hybriden Bedrohungen.

"Was sich in den letzten Tagen gezeigt hat, ist nicht so sehr, dass der Iran über ein so großes Arsenal verfügt, sondern die Tatsache, dass, wie Sie gesehen haben, kein Luftschild wirklich undurchdringlich ist", betonte Cingolani im Gespräch mit Euronews.

"Selbst die ausgeklügeltsten Systeme haben ihre Grenzen: Wenn sie von einer 96-prozentigen Treffsicherheit sprechen, bedeutet das, dass vier von 100 Geschossen durchkommen. Aber wenn ich 10.000 abschieße, werden aus denjenigen, die durchkommen, viele. Das Problem ist wie immer, dass es keine absolut präzise Verteidigung gibt, genauso wenig wie es eine absolute Präzision im Angriff gibt", so der CEO von Leonardo.

Wir müssen daher die Fähigkeit zur Vorhersage und vor allem zur Identifizierung des Ziels verbessern und die Bedrohung neutralisieren, bevor sie eintrifft. Dies ist die Rolle, die die künstliche Intelligenz spielen kann, nicht zu verwechseln mit einer künstlichen Intelligenz, die an unserer Stelle entscheidet, wen wir ausschalten. Roberto Cingolani Leonardo CEO und Generaldirektor

Gleichzeitig eröffnet die Michelangelo-Dome-Plattform kommerzielle Möglichkeiten für Anwendungen mit doppeltem Verwendungszweck, wie z. B. den Schutz kritischer Infrastrukturen, die Umweltüberwachung und die Präzisionslandwirtschaft, mit Möglichkeiten, die in den nächsten zehn Jahren auf 21 Milliarden Euro geschätzt werden, davon 6 Milliarden Euro bereits im Zeitraum 2026-2030.

Der CEO von Leonardo veranschaulicht den Geschäftsplan 2026-2030 © Leonardo S.p.A. and subsidiaries.

Strategische Ausrichtung

Laut Roberto Cingolani, CEO von Leonardo, hat die Gruppe ihre Umwandlung in eine multinationale "One Company" abgeschlossen, die über operative Plattformen in allen strategischen Bereichen verfügt: Land, Luft, Marine und Raumfahrt. _"_Wir haben stark in digitale Technologien, KI und Cybersicherheit investiert. Heute haben wir einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil und sind in der Lage, Produkte und Lösungen zu entwickeln, um auf künftige Bedrohungen zu reagieren", sagte er.

Leonardo steht derzeit gut da. Das Portfolio ist nachweislich eines der größten weltweit, mit einem starken Fokus auf Spitzentechnologie. In einem sich ständig verändernden globalen Szenario aktualisiert die Gruppe ihren Industrieplan 2026-2030, der einen klaren Wachstumspfad sowohl für Aufträge als auch für Einnahmen aufzeigt.

Für diesen Zeitraum wird ein kumulierter Auftragseingang von 142 Mrd. EUR mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,1 % erwartet, während der kumulierte Umsatz auf 126 Mrd. EUR mit einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 9 % geschätzt wird. Prognosen zufolge wird das globale Sicherheitsbudget von 0,4 Billionen USD im Jahr 2020 auf über 1 Billion USD im Jahr 2030 ansteigen, wobei die Kosten für Cyberkriminalität parallel dazu zunehmen werden.

Bis 2030 strebt Leonardo einen Auftragseingang von 32 Mrd. EUR (gegenüber den 25 Mrd. EUR, die in diesem Jahr bereits erreicht wurden), einen Umsatz von 30 Mrd. EUR, ein EBITA von 3,59 Mrd. EUR und einen auf 2,06 Mrd. EUR verdoppelten operativen freien Cashflow an.

Humankapital und Nachhaltigkeit

Die Gruppe will von 62.700 Mitarbeitern im Jahr 2025 auf 75.500 im Jahr 2030 wachsen, mit 28.000 Neueinstellungen, von denen 55 Prozent jünger als 30 Jahre, 70 Prozent MINT-Profile und 30 Prozent Frauen sind. Humankapital ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in einem Kontext, in dem Innovation und technologische Widerstandsfähigkeit von entscheidender Bedeutung sind.

Der Nachhaltigkeitsplan umfasst die Dekarbonisierung, die Kreislaufwirtschaft von Materialien und die digitale Effizienz von Produktionsprozessen, die Förderung der Eingliederung, die Ausbildung und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette.

Jeder Geschäftsbereich trägt zur globalen Strategie bei: Electronics treibt Innovation und internationale Zusammenarbeit voran, Helicopters stärkt seine Rolle auf den zivilen und militärischen Märkten, Aircraft & Services festigt seine Führung bei GCAP und UAVs, Aerostructures konzentriert sich auf operative Exzellenz und strategische Partnerschaften, Cyber bestätigt sich als wichtiger europäischer Akteur und Space entwickelt integrierte und fortschrittliche Lösungen mit Partnern wie Airbus und Thales.

Laut Cingolani konsolidiert der neue Industrieplan Leonardo als globalen Hightech-Akteur im Sicherheitsbereich, der bereit ist, souveräne und interoperable Fähigkeiten aufzubauen, um auf zunehmend komplexe und vernetzte Bedrohungen zu reagieren und die traditionelle Verteidigung in ein integriertes globales Sicherheitsmodell zu verwandeln.